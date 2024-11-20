集邦：雙十一促銷差強人意 11月電視面板報價持平

集邦表示，雙十一促銷差強人意，11月電視面板報價持平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日公布11月下旬面板報價，根據該市調機構調查，電視面板在短期需求支撐下，11月可望全面持平，IT面板則呈現強弱分明態勢，其中，顯示器面板雖然跌價壓力仍在，但跌幅可望收斂，筆電面板則因需求明顯放緩，部分機種將出現較明顯的跌勢。

TrendForce副總范博毓表示，在中國以舊換新政策已經提前大力刺激之下，雙十一促銷結果顯得差強人力，但無損中國品牌在超大尺寸電視面板需求熱度，面板廠也積極面對此波需求，惟國際品牌廠需求較為疲弱，在「外熱內冷」兩極化需求下，面板廠價格操作採取穩健策略，預估11月電視面板全面持平。

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顯示器面板因需求偏弱仍有跌價壓力，不過面板廠在顯示器面板持續虧損情況下，不太願意有太多讓步，加上電視面板報價已經走穩，預期顯示器面板價格跌幅也將稍作收斂。

預估11月份的顯示器面板中，Open Cell面板下跌約0.2~0.3美元，在面板模組上，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋下跌0.2美元。

筆電面板進入第四季後需求明顯走弱，TrendForce預估出貨將季減約18%，范博毓指出，雖然有少部分品牌客戶在第四季仍積極衝刺數量，但仍難以扭轉整體趨勢。

在需求轉弱之際，部分面板廠為了爭取客戶訂單，在面板價格的態度上明顯軟化，預期筆電面板價格可能在11月份出現較為明顯的跌勢。其中，TN面板因為價格偏低，供應量偏少，11月可維持持平態勢，但IPS面板價格可能將出現全面下跌0.1美元的態勢。

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