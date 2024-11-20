晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

集邦：雙十一促銷差強人意 11月電視面板報價持平

2024/11/20 16:21

集邦表示，雙十一促銷差強人意，11月電視面板報價持平。（記者陳梅英攝）集邦表示，雙十一促銷差強人意，11月電視面板報價持平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日公布11月下旬面板報價，根據該市調機構調查，電視面板在短期需求支撐下，11月可望全面持平，IT面板則呈現強弱分明態勢，其中，顯示器面板雖然跌價壓力仍在，但跌幅可望收斂，筆電面板則因需求明顯放緩，部分機種將出現較明顯的跌勢。

TrendForce副總范博毓表示，在中國以舊換新政策已經提前大力刺激之下，雙十一促銷結果顯得差強人力，但無損中國品牌在超大尺寸電視面板需求熱度，面板廠也積極面對此波需求，惟國際品牌廠需求較為疲弱，在「外熱內冷」兩極化需求下，面板廠價格操作採取穩健策略，預估11月電視面板全面持平。

顯示器面板因需求偏弱仍有跌價壓力，不過面板廠在顯示器面板持續虧損情況下，不太願意有太多讓步，加上電視面板報價已經走穩，預期顯示器面板價格跌幅也將稍作收斂。

預估11月份的顯示器面板中，Open Cell面板下跌約0.2~0.3美元，在面板模組上，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋下跌0.2美元。

筆電面板進入第四季後需求明顯走弱，TrendForce預估出貨將季減約18%，范博毓指出，雖然有少部分品牌客戶在第四季仍積極衝刺數量，但仍難以扭轉整體趨勢。

在需求轉弱之際，部分面板廠為了爭取客戶訂單，在面板價格的態度上明顯軟化，預期筆電面板價格可能在11月份出現較為明顯的跌勢。其中，TN面板因為價格偏低，供應量偏少，11月可維持持平態勢，但IPS面板價格可能將出現全面下跌0.1美元的態勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財