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拓展太陽能+儲能案場 國碩看後年自持案場達70MW

2024/11/20 16:27

積極拓展太陽能案廠+儲能案場，國碩看後年自持案場達70MW。（擷取自法說會檔案）積極拓展太陽能案廠+儲能案場，國碩看後年自持案場達70MW。（擷取自法說會檔案）

〔記者張慧雯／台北報導〕國碩（2406）今日舉行法說會，國碩指出，前三季呈現虧損，不過目前近幾來積極進軍太陽能案場與儲能案場，預計明後年自持案場可達70MW，至於儲能案場目前在新竹、彰化、雲林等地都有，雲林最大的E-dReg案場6.6MW則於11月正式上線。

國碩表示，明後年自持案場可達70MW，一半以上都已經談定，去年開發以屋頂型為主，不過，未來會積極開發漁電與地面型案場。

此外，國碩去年成立國碩能源，並且在今年2月取得執照，以自有案場規劃售電為方向，擴大案場開發方向以及服務綠電用戶。國碩也指出，已在新埔園區取得土地，未來預計於新埔園區建設能源示範場域，以兩棟綠色廠案建築為主體，規劃各項能源使用與整合應用，預計2024年進行整地工程，2025年底進行招商作業。

針對市場傳出「美國擬清洗東南亞」，國碩表示，美國若提高東南亞四國太陽能關稅，對於台廠較為有利，目前看美國太陽能市場成長，有客戶正在接觸中，同時加上「非中需求」，國碩有機會進軍印度、土耳其市場。

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