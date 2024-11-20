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統一入股PChome 富邦媒：台灣電商滲透率尚低、一起努力

2024/11/20 16:11

momo富邦媒舉行「南區儲配運輸物流中心」開幕典禮。圖右5為董事長蔡明忠。（業者提供）momo富邦媒舉行「南區儲配運輸物流中心」開幕典禮。圖右5為董事長蔡明忠。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期電商市場版圖出現變化，零售王者統一宣布入股PChome網家（8044），境外電商蝦皮、酷澎（Coupang）競爭猶在。本土電商龍頭momo富邦媒（8454）董事長蔡明忠今首次對此表示意見，他指出，統一與PChome、Yahoo奇摩遲早會整合，電商市場有區域性與本土競爭者，不過台灣電商滲透率還不高，產業還是要靠大家一起努力。

統一日前宣布入股網家，取得3成股權、預計拿下2席董事，震撼電商產業，不過富邦媒總經理谷元宏日前被問及看法時，也神態輕鬆地表示，「很驚訝、但談不上壓力」，momo今年新策訂閱制、「mo店＋」都見成長，正向看總體業績表現，對第四季有「很高期待」、有望勝過去年。

富邦媒營運維持逐年成長，近兩年陸續布局中區、南區物流中心，今日並舉行「南區儲配運輸物流中心」開幕典禮。富邦媒表示，南區BOO大型物流中心自有營運興建案，總投資金額逾30億元，總樓板面積約2.45萬坪，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件。

富邦媒表示，為強化物流的最後一哩路，積極在全台布建倉儲，此次因應南區物流中心成立，擴大速達配送服務範疇，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，也有強化南北訂單量均分、降低配送成本的效果，同時可降低運輸里程產生的耗能，減少碳排放，提高南部消費者對momo的服務滿意度。

此外，富邦媒也指出，南區物流中心的成立也有助提升當地產業鏈發展，開發及培植中南部供應商與配送商，亦可增加在地就業機會與人才培育，預計南區儲配運輸物流中心將創造物流專業人員、數據分析人員等逾500個就業機會，共同建構南台灣的電商生態共榮圈。

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