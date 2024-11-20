合世新產品聽力擴增器 明年業績將倍數成長

合世推出聽力擴增器新品，目標明年業績倍數成長。圖右為合世董事長楊國和、圖左為合世總經理李紹弘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠合世（1781）歷經10年研發，今年正式推出聽力擴增器產品，現在搭配台哥大通路，合世董事長楊國和表示，8月該產品已出貨第一批，佔前三季營收3%，預計明年該產品業績有倍數成長的空間。

合世總經理李紹弘補充表示，目前市面上助聽器分為幾類，其中價格相對便宜的放大器，會將周遭聲音同步放大，雖然便宜，但對耳朵有很大傷害，且助聽效果不好；至於高單價、每副新台幣6萬元起跳，貴則需20萬元的助聽器，但屬於封閉式產品，且與購買的消費者來回調較需數個月時間，相較合世的產品售價僅要2、3萬元，且為開放式、環繞式收音，知道聲音從哪裡來，不論是價格、效能都更有競爭力。

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楊國和指出，今年除了在台哥大上架外，目前也正在洽談另一通路商，明年也會跟3C通路洽談，要多路齊發；在海外市場方面，日前參加德國醫材展獲得極佳反應，有8、9個國家相當有興趣，中國市場則有機會在明年6月取得證照後，下半年上市。

在積極搶攻國內外市場下，楊國和樂觀預估，明年該產品營收比重有機會倍數成長，目標挑戰1成的營收比重。

至於營收佔比第二大產品—霧化器，今年前三季營收比重約30%，今年業績成長約1成，楊國和表示，明年霧化器除了原本客戶會成長外，也有新客戶加入，其中一家藥廠搭配其藥品上市，將會是新的成長動能。

而營收比重約6成的血壓計，合世也推出能測量心律不整的新產品，屬於新醫材，合世對此產品也高度期待，希望能殺出血壓計的紅海市場。

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