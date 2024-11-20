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張忠謀揭露昔召回台積電「被離職」員工的原因

2024/11/20 15:24

台積電曾因不景氣而爆發裁員爭議事件，創辦人張忠謀揭露昔召回台積電「被離職」員工的原因　（遠見·天下文化提供）台積電曾因不景氣而爆發裁員爭議事件，創辦人張忠謀揭露昔召回台積電「被離職」員工的原因　（遠見·天下文化提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電曾因不景氣而爆發裁員爭議事件，創辦人張忠謀回憶，他在德儀時曾有史以來體驗到，公司裁員時沮喪的不只是被裁的員工，而是全體員工，他因此在2009年5月時，決定召回「被離職」的台積電員工，一舉提升台積電所有員工的士氣。

金融風暴時期，台積電面臨營運劇烈下滑，當時任執行長蔡力行為了縮減成本，進行裁員，引發員工大動作抗議，震撼業界。張忠謀回任執行長後，有不同處置辦法。

張忠謀在即將出版自傳下冊，揭露往事。他說，自台積電在1990年代初期成功立足後，就堅信以創新商業模式、價值觀及策略，再加上因成功逐漸為人所知，吸引了源源不絕的新人才，台積電會是一個空前的成功，即使短期因為市場不景氣而生意不好，也會相當快恢復，那麼，為什麼要裁員呢？

張忠謀表示，2009年5月，他決定召回「被離職」員工，一舉提升了所有同仁的士氣。

同時，他在返任執行長後，發現台積電約有2萬2千位「正職員工」，卻有3200位「派遣人力」。其中約500位「派遣人力」是屬於一些不同於一般「正職員工」的專業，例如保全、醫護、團膳、宿舍管理等；但是絕大部分約2700位「派遣人力」的工作與既有的「正職員工」相似，雇用「派遣人力」的原因是降低人事成本。

在2009年底，張忠謀發現了這問題後，就找了5位與此問題有關的副總，成立「專案小組」，要求他們擬出辦法，以「正職員工」取代「派遣人力」。

2010年3月，台積電對全體同仁公布此辦法，並在6月至9月執行。辦法是在原本2700多位工作與既有「正職員工」相似的「派遣人力」中，遴選2400位新任「正職同仁」。未經遴選的300多位，台積電也經仲介公司為他們找到新工作，或領取公司提供的「關懷金」離去。

張忠謀指出，此「替代方案」還有一個他未預料，但也不驚訝的後果，2400位自「派遣人力」改為「正職同仁」的生產力，竟與原來2700位「派遣人力」的生產力一樣，台積電不需要多增添人。

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