破天荒！台南左鎮首見每戶上千萬透天厝建案 推手竟是「虧雞福來爹」

台南左鎮首見每戶上千萬元的透天厝建案，公開預售中。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏遠的台南左鎮，設籍住戶不到4150人，全市僅高於龍崎，因化石園區帶來觀光熱潮，附近竟有每戶上千萬元的透天厝建案，公開預售中，推手正是創辦伍彩集團的「虧雞福來爹」林義豐；8位數的房價金額，為當地首見，居民都覺得震憾。

這處透天厝建案位於台20線24公里的榮和里路段，距離化石園區約500米，規劃有11戶，預計明年中之前完工，林義豐說，這是伍彩集團進軍山區的第1檔，雖然在左鎮，但當地交通便利，到南科僅需18分鐘。

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該處為3樓半的連棟透天厝，每戶平均1500萬元左右，伍彩營造總經理林軍谷表示，房子就在24米的大馬路旁，不怕交通壅塞，還有公車站牌，且後方是山林，環境清幽，看好左鎮的發展願景而來推案。

據了解，左鎮光和里也另有8位數的建案推出，僅規劃4戶，規模較小，但屬於別墅造型，從台20線轉進，位置相對隱密，房價約2000萬元。

地方人士提到，左鎮上一波推出新建案約有20年之久，就在化石館正對面，當時每戶房價才7位數，「原來山區發展潛力這麼被看好」。

左鎮區長余基吉指出，化石館平均每年吸客25萬人次，加上各界持續合作舉辦一系列的社造活動，掀起觀光熱潮，也對外展現地方魅力。

余基吉強調，人潮的帶動，吸引遊子返鄉，讓社區更年輕化，而居住環境沒有城市喧囂，且出入交通便捷，也被視為是退休生活的好地方，左鎮發展願景值得期待。

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