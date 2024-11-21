義國小鎮推1歐元買房專案 吸引「反川」公民移居

義大利薩丁尼亞島（Sardinia）上的小村莊奧洛萊（Ollolai）嗅到了商機，盼吸引對美國選舉結果不滿的美國人士前來居住。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普再次當選美國總統引發全球關注，這讓許多民主黨支持者崩潰，考慮是否離開美國，然而，義大利薩丁尼亞島（Sardinia）上的小村莊奧洛萊（Ollolai）卻嗅到了商機，盼吸引對選舉結果不滿的美國人士前來居住。

根據美國有線電視新聞網《CNN》報導，奧洛萊和義大利許多鄉村地區一樣，在經歷數十年的人口外流後，長久以來都試圖說服外地人移居到當地。奧洛萊推出了1歐元（約新台幣34元）出售破舊房屋的方案來提高吸引力。

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如今，在美國11月5日總統大選結果出爐後，奧洛萊成立一個鎖定潛在美國外籍人士的網站，提供更多價格低廉的房屋，希望對大選結果不滿的美國人能前來搶購這裡的閒置房產。

網站寫道「全球政治讓你精疲力竭了嗎？你正想擁抱更平衡的生活，同時獲得新的機會？是時候在迷人的薩丁尼亞島天堂開始打造你的歐洲避風港了。」奧洛萊村長卡隆巴（Francesco Columbu）表示，這個網站是在美國大選後為了吸引美國選民而特別設計。他坦言自己熱愛美國，並深信美國人是重振奧洛萊社區的最佳人選。

過去一個世紀裡，奧洛萊的人口從2250人減少到1300人，每年的新生兒相當少。許多家庭在經濟艱苦時期離開村子，出外謀求工作和更好的生活，過去短短幾年裡，奧洛萊人口進一步下跌到只有1150名居民。

當地政府出售的房屋多位在歷史悠久的村莊中心地帶，規模各異。有的是農民和牧羊人的傳統住所，用當地花崗岩建造而成。一些房屋甚至經過翻修，配有現代化設施。

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