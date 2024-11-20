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台積電赴美牽動高雄2奈米廠？郭智輝：高雄是蓄勢待發

2024/11/20 14:23

台積電未來可能將2奈米製程擴至美國亞利桑那廠，是否牽動高雄2奈米廠的原先規劃？經濟部長郭智輝表示，高雄是「蓄勢待發」。（圖取自國會頻道）台積電未來可能將2奈米製程擴至美國亞利桑那廠，是否牽動高雄2奈米廠的原先規劃？經濟部長郭智輝表示，高雄是「蓄勢待發」。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕台積電未來是否可能將2奈米製程擴至美國亞利桑那廠，牽動高雄2奈米廠的原先規劃？經濟部長郭智輝表示，高雄是「蓄勢待發」，另國際科技大廠輝達、超微在高雄的投資計畫也仍在持續進行中。

民進黨籍賴瑞隆今在立法院經濟委員會上關切，台積電在高雄的二奈米廠施作進程是否有變數？未來2奈米製程是否會移至美國亞利桑那廠？

郭智輝答詢，企業到海外設廠有兩項基本要件，一是市場有需求，二是當地有企業所需資源，這是經營國際企業最重要的兩個關鍵因素，至於台積電是否要帶2奈米製程去美國廠，端視美國市場需求，「台積電不是去那邊做善事，那個子公司是100%的子公司，今天在海外經營公司，一定要能夠賺錢，「對他而言，沒有把握的製程是不可能往外走」。

至於高雄廠是否會因美國廠而有所變動，郭智輝信心滿滿回覆，「高雄的是蓄勢待發」。

另針對國際科技大廠輝達、超微投資高雄的計畫，郭智輝表示，輝達人工智慧創新研發中心在高雄落腳的規劃也沒有變動，超微目前則與中山大學共同投入矽光子研究，是非常先進的科技。

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