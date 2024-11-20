央行第7波信用管制 國泰金：近4成民眾降低買房意願

根據國泰金最新的調查結果，第7波信用管制，使得近4成民眾降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。（國泰金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央銀行於9月下旬推出第7波信用管制，調整購屋貸款的寬限期與最高成數，對民眾買房意願的影響，根據國泰金最新的調查結果，近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。

國泰金今發布2024年11月國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數自10月的-6.4走弱至-8.1，展望樂觀指數同步自-5.3下降至-8.1；大額消費意願指數微幅則自10月的9上揚至11.3，耐久財消費意願指數也同步自 -9.9增加至-9.4 （10月:） ，顯示消費動能仍穩健。

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不過，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值自10月的2.87%小幅滑落至2.84%，有52%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27%，有66%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降。

本月調查結果也顯示，民眾對於台股的樂觀指數自10月18.1下降至15.7，風險偏好指數也自17.7減弱至17.1。國泰金表示，主要受到美國總統大選投票期間，政治不確定性令國際股市區間震盪影響。

對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，調查結果顯示，有58.4%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查減少13.8個百分點；而有12%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查增加7.7個百分點。其中10.7%民眾預期房價跌幅介於3至10%，較前次調查增加7個百分點。國泰金表示，整體而言，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。

此外，中央銀行於9月下旬推出第7波信用管制，調整購屋貸款的寬限期與最高成數。因此國泰金這個月也特別針對信用管制政策對民眾買房意願的影響進行調查。

調查結果顯示，37.5%的民眾因第7波信用管制而降低買房意願，目前居住處所為自有的群體中，41.2%的民眾會因信用管制而降低買房意願，高於全體平均；而住處為承租的群體中則有30.5%民眾會因此而降低買房意願，低於全體平均。近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。

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