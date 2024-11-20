經長郭智輝：我都犧牲收益 沒必要求取更高權位

經濟部長郭智輝表示，他到了這個歲數也不再求取權位，進入公部門是放棄既有收益，是為國家服務、貢獻己身的產業經驗與所學。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對國民黨籍立委傅崑萁指控經濟部長郭智輝將股份轉給兒子規避財產申報一事，郭智輝表示，他都是遵照法律進行財務操作，股份並不是轉給兒子，是轉給投資公司。郭智輝也說，進入公部門是放棄既有收益，他這個歲數也不想求取權位，是為國家服務，因此無法接受傅崑萁如此指控。

賴瑞隆今在立法院經濟委員會上質詢時關切，郭智輝是否有規避申報，以兒子當人頭把股份轉給兒子之情事？

請繼續往下閱讀...

郭智輝答詢，「我一切都是按照法律規定在進行，我並不是轉給他（兒子），我是轉給一家投資公司」，應是傅崑萁在此事了解不甚透徹，因此他才必須對不實指控表達強烈抗議。

賴瑞隆表示，如果一個成功的企業家進入政府團隊服務，要承受抹黑攻擊，未來國家會更難找到有志參政的專業人士，因此他是堅決主張政務官與文官都要極力捍衛，才能讓更多人才會願意投入公共服務貢獻己力，「我相信郭董絕對不缺錢，郭部長也絕對不缺錢，你也不是來這邊賺錢，你是來替國家服務」。

郭智輝笑逐顏開說，「謝謝委員讓我在這個地方有機會澄清，我確實來服務國人、國家」，進入公部門是基於在目前這麼好的經濟前景，能貢獻過去所學與產業經驗以提升國家實力。

郭智輝繼續說心裡話，「對我來講，我其實這個年紀，我也不會再去求什麼更高的權位，沒有必要，我都犧牲我自己的收益了，我怎麼會再以公謀私？這樣的指控是無法接受」。

賴瑞隆也提醒，郭智輝來自產業界，而經濟部系統有許多經驗豐富的優秀文官，真的可以多聽取文官建議，透過文官輔導，經濟部會有很好的氣象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法