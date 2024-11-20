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台積電曾與輝達有40奈米爭議 張忠謀約黃仁勳吃披薩賠上億美元化解

2024/11/20 13:38

張忠謀自曝，台積電與輝達曾有一段40奈米製程的懸案，結果邀約吃披薩晚餐，他提出上億美元的賠償金建議方案化解。（陽明交大提供）張忠謀自曝，台積電與輝達曾有一段40奈米製程的懸案，結果邀約吃披薩晚餐，他提出上億美元的賠償金建議方案化解。（陽明交大提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀與和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳交情深厚，他在即將上市的自傳下冊透露，台積電與輝達曾有一段40奈米製程的懸案，結果邀約吃披薩晚餐，他提出上億美元的賠償金建議方案，有效期限48小時，黃仁勳在兩天內同意了，終於化解一樁懸案，輝達至今仍是台積電最大客戶之一，而且兩夫婦也是好友。

張忠謀自傳下冊將於11月29日舉行發表會，出版社今續提前曝光部分章節，有關張忠謀如何在2009年7月解決與輝達的懸案細節。張忠謀寫道，輝達是台積電40奈米節點技術的主要伙伴及客戶，台積電在40奈米初期的生產出現問題，使輝達遭受嚴重損失。

張忠謀回憶，這爭議是他重回台積電接任執行長（CEO）一年前就產生，但一直沒有結論。他返任CEO後的頭幾天，幾乎全部時間都在電話上告訴重要客戶我返任的消息。在與輝達CEO黃仁勳（Jensen Huang）通話時，他也特別提醒輝達與台積電兩家公司之間的懸案，並要求盡速解決。

張忠謀表示，此後三星期，他花了幾十小時，與公司內有關同仁深入探討此案。2009年7月初，他認為他已清楚了解此事，並且有解決方案，他即電郵Jensen：「我下星期來矽谷，擬於7月15日下午六點半到你家吃沙拉和披薩。」

張忠謀指出，那時他和Jensen已是10幾年的老友，也常去他家吃沙拉和披薩。但是這次黃仁勳接到他的電郵著急了。兩家公司間有這麼嚴重的爭論，怎麼他只管吃沙拉和披薩？他回電郵說：「那麼，我們什麼時候談生意？」張忠謀立刻回覆：「6點半到你家，先和你全家吃披薩，8點整我和你到你的書房談生意。」

7月15日，張忠謀準時到Jensen家，與他全家有一個簡單而愉快的披薩晚餐。8點整，張忠謀對Jensen說：「我們去你書房吧。」進書房後，他們關起門來，開始嚴肅的談話，張提出他與台積電同仁研究了3星期的和解建議，上億美元的賠償金，並且強調「這建議是我們唯一的建議，它的有效期是48小時，如你在48小時內仍不同意，我們只得找仲裁人了」。

張忠謀說，Jensen在兩天內同意了。直到現在輝達仍是台積電最大客戶之一，而且Jensen與他夫人Lori仍是我與Sophie（指張淑芬）的好友。

這一段吃披薩的溫馨故事，也可看出張忠謀與黃仁勳兩人的革命情誼，連面對危機的處理方式都大不同。張忠謀在自傳中，也曾一度思考過要將台積電的經營重擔，交棒給黃仁勳，揭露曾將黃仁勳列為接棒台積電的人選之一。

今年6月Computex展期間，輝達執行長黃仁勳來台參展，除了到訪夜市展現親民身段之外，更讓民眾吃驚的是，他還曾帶著台積電張忠謀一起逛寧夏夜市。現年93歲的張忠謀，常出現在一些公開場合，罕見在夜市公開露面，這凸顯黃仁勳與張忠謀的長年深厚友誼，早已不只是事業上的伙伴而已。

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