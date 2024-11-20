勞動部擬將謝宜容移送監院查辦 藍營：毫不避諱「瓜田李下」

針對勞動部北分署員工遭霸凌輕生案，勞動部長何佩珊日前出面道歉。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕針對勞動部將就北分署員工遭霸凌輕生案，把前北分署長謝宜容移送監察院查辦，國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑，監察院長陳菊的子弟兵謝宜容出包，移送監院毫不避諱「瓜田李下」，難道自己人官官相護？

凌濤在臉書發文指出，分署長涉霸凌害死公務員，勞動部長何佩珊出面洗地，但調查報告內容前後矛盾，還稱「嘔心瀝血、目的良善」，到底多大的靠山讓何佩珊冒著被炎上，還要護航謝宜容？何佩珊出包不斷不用下台？

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凌濤並進一步質疑其中有3大疑點，證明「這座山有多大」。

他指出，年初勞動部政務次長王安邦啟動調查，結果年中無預警被離職，什麼強大力量，讓任何查謝宜容的人都折損？什麼樣的底氣，謝宜容至今不用出面道歉，瞎扯「通靈」，還讓前後任勞動部長許銘春、何佩珊接連道歉？就是不見她本人？外界指控謝涉入圖利疑似弊案，為何僅調職，而非停職查辦？調查報告結果稱她涉嫌霸凌且情節重大，為何賠上整個勞動部稱「無法證明公務員遭霸凌」？

凌濤直指，「這兩大座山就是陳菊跟柯建銘，何佩珊還是柯建銘總召前辦公室主任，怎麼能這麼囂張？謝一路被拔擢，簡直就是陳菊嫡系子弟兵。」

凌濤說，真相不能被掩蓋，案件不能僅送監院，檢調，立法院要追查到底，而時任次長王安邦，手上還有什麼未揭露於世人的恐怖資料？為了全國勞工，能不能有勇氣出面指證？還是受到什麼更大的壓力而噤聲，或知道了什麼驚人的內幕，而決定自願回歸家庭，明哲保身，不再淌渾水？

他還說，民進黨欺負勞工至極，背棄自己創黨精神，執政黨高官正在霸凌所有基層公務員及市民，綠色恐怖早已降臨。

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