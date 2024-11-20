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若黃金再暴跌？外媒曝光「3大免驚關鍵」

2024/11/20 14:50

今（2024）年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）今（2024）年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今（2024）年黃金價格屢創新高，但瘋狂的上漲走勢在11月初似乎終止，外媒認為有可能出現進一步下跌趨勢，但也向投資人提醒「3重點」，並表示黃金下跌不用感到害怕。

《CBS》指出，首先，黃金價格下跌很常見（通常只是暫時下跌）。文章指出，前一陣子，在不到1個月的時間內，黃金從2700美元跌至2600美元以下，可能會讓人感覺很大，但重要的是，要以更長遠的眼光看待黃金。

黃金市場價格下跌很常見，而且往往是暫時的，文章也表示雖然下跌是不可避免的，但黃金往往會朝著穩定向上的方向移動。

第2點，黃金是避險資產。《CBS》指出，雖然任何資產的價格都很重要，但同樣重要的是記住黃金在投資組合中的傳統功能，即它不產生收入，而是作為種避險資產來保護其他波動性更大的資產。

黃金是種通膨對沖工具，以在股票、債券甚至房地產表現不佳時提供避險而聞名。這種聲譽並沒有因為最近幾週價格僅僅下跌5%而改變，未來也不太可能發生變化。

第3，黃金價格不太可能回落到原來的水平。雖然黃金價格下跌幾百美元，可能會誘使潛在投資者等待更便宜、更理想的買入時機，但文章提醒，黃金價格不太可能回落到原來的水平。

10月的通貨膨脹率與9月的通貨膨脹率相比略有上升，且正如近年來所看到的那樣，隨著通貨膨脹的上升，人們對這種金屬的興趣飆升，通常就會帶動價格上漲，因此想要等待價格下跌回到2024年初、甚至是2023年的水平，可能是個錯誤。

文章也總結，金價下跌很常見，而且往往是暫時的。這些變化不太可能削弱這種金屬作為避險資產的能力，因此針對金價下跌與上漲的利與弊，不應過度分析。

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