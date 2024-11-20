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前工研院化工所所長吳丁凱辭世 享壽88歲

2024/11/20 12:26

前工研院化工所所長吳丁凱（左一）辭世，享壽88歲。資料照前工研院化工所所長吳丁凱（左一）辭世，享壽88歲。資料照

〔記者洪友芳／新竹報導〕曾任工研院化工所所長吳丁凱於12日在睡夢中安詳逝世，享壽88歲，由於吳丁凱任所長期間，對化工所很有貢獻，很孚眾望，化工所諸多老員工聽到他辭世的消息，紛興起無比的感念，預計下星期前往緬懷場所追思。

曾與吳丁凱共事的化工所老員工表示，吳丁凱是美國哥倫比亞大學的物理化學博士，曾任職美國杜邦公司近20年，做到高階管理職，非常難能可貴；1985年，應聘回台任工研院化工所所長，也為化工所注入改革的動力。

化工所老員工回憶，化工所的前身是「聯合工業研究所」，也是工研院第一個研究所，作風非常傳統；吳丁凱上任後，對化工所進行改革，引進企業化、現代化的管理模式，大量進用大學生、碩博士生，提升研發與從業人力素質。

化工所老員工說，吳丁凱家世好、修養佳，父親曾任國大代表，他的改革並非雷厲風行，而是能體諒部屬，非常能傾聽與溝通，「沒有看過他罵人」，也樂意栽培人才，「是個很有溫度的領導者」，將近4年期間，員工們跟著他學習到很多，即使他後來離開化工所轉到產業界，還不時會打電話關心大家，邀約敘舊。

吳丁凱離開化工所後，轉到中橡公司擔任總經理，中橡本業以碳煙為主要產品，吳丁凱借力使力，藉由併購北英格蘭的青黴素藥廠、引進醫治龐貝氏症新藥的「Myozyme」孤兒藥坐收權利金等，將生技製藥變成中橡獲利的另一項核心事業，並使中橡成為一家跨國企業。

吳丁凱也曾擔任台灣工銀生技創投董事長、波士顿生技創投董事長兼總經理，美國Sterling Chemicals Company獨立董事、台灣生技產業促進協進會常務理事、財團法人生技發展中心、財團法人中技社的董事、經濟部科專績效考評委員會生技領域召集人，在化學及生技製藥等領域深具專業地位。

吳丁凱與前妻張淑芬育有兩個女兒，兩個女兒具名發出追思紀念通知，有些化工所老員工才得知此吳丁凱辭世的消息。

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