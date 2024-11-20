中國經濟至少7隻「黑天鵝」雲集 專家籲千萬別投資

專家認為，中國維穩費用持續成長，已成為經濟中第八隻黑天鵝。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為擺脫經濟困境，北京當局推出了一系列經濟刺激措施，但綜合多項數據顯示，刺激效果不明顯，短期內恐難有轉機。專家指出，現今中國經濟是「黑天鵝」雲集，但最新加入的一隻鵝，開支逐年增加，某些年度還超過了軍費開支，值得注意。

專家指出，中國最大的黑天鵝就是步入長期熊市的房地產市場。第二隻是零售業萎縮，導致民營企業不願意投資擴張。

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第三隻是美國和歐洲相繼對中國啟動關稅徵收，中國貿易受到衝擊，也將影響其製造業向下，導致該行業的就業人口持續減少。

第四隻是外國對中國投資的持續減少。根據中國商務部最新數據顯示，2024年前10月，外國直接投資總額，比去年同期減少了約30%。專家指出，中國過去20年以來，一直吸引著大量的外資來繁榮經濟，但這一趨勢現已出現逆轉。

第五隻是就業形勢嚴峻，大量的青年失業潮無法可解。第六隻是中國老年人口超過2億、老年社會到來，預計養老保險金恐在2035年耗盡。

第七隻是隊伍龐大的中國7千萬名公務人員。根據數據計算，中國發給公務員的年薪合計高達7.04兆人民幣，佔稅收的40%。

專家指出，第八隻是新加入、但長期一直存在的「維穩費用」，主要用於維護社會穩定，而這筆費用不會降低，甚至還會增加，有某些年度超過了軍費開支。

據報導，「維穩費用」主要用於中國政法委員、武裝警察等人員的工資待遇，及機關行政事務經費。從2000年開始計算至今25年，每年的維穩費用平均達6000億元人民幣（約新台幣2.68兆元），累計已達15兆元人民幣（約新台幣67兆元）。

專家指出，以往市場上列舉中國經濟面臨7隻黑天鵝，但其實是遠遠不止，真正的情況是一群黑天鵝都去了中國，呼籲投資人不要隨便在中國進行投資。

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