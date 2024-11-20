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傅崐萁轟以公謀私「羞恥」 郭智輝：不解但不覺委屈、就多溝通

2024/11/20 11:52

經濟部長郭智輝今表示，對於藍委傅崐萁指控以公謀私的說法感到不解，但不覺得委屈。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝今表示，對於藍委傅崐萁指控以公謀私的說法感到不解，但不覺得委屈。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨（19日）遭國民黨籍立委傅崐萁指控利用兒子的投資公司「以公謀私」，謾罵「羞恥！羞恥！」，郭罕見發怒辯駁。郭智輝今被問及此事時表示，爭議起於認知與觀點不同，也不覺得什麼委屈，就多溝通。

郭智輝今出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪，再度被問及與傅崐萁爭執而動怒一事。對此，郭智輝表示，對於傅崑萁說他「以公謀私」的指控，他感到不解，所以要跟他溝通。

針對傅崐萁擬要成立郭智輝調查委員會，郭智輝回應，立法院應是討論「福國利民」的地方，「調查委員會調查我，我不知道這個有什麼意義，不過我想我們尊重，尊重」。

昨日郭智輝辦公室回應，崇越公司接棒傳承的規劃早在獲邀接任經濟部長一事前就已展開，兩者並不相關。

另針對傅崐萁指控郭智輝崇越股票轉讓給兒子掛名的投資司，是規避財產申報。郭智輝辦公室回應，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

郭智輝表示，他的股票財務操作是投資計畫一環，也都是公開資訊，他是依法行事，並非爭論這一點，而是爭論為什麼傅崐萁要講他以公謀私。

郭智輝表示，股票操作與他進入政府服務是兩件事情，自己都已經70幾歲、也已自崇越退休，「我的財務操作跟我來擔任公職是完全不搭嘎的事情」。

他也說明，他的股票也不是移轉給兒子，只是把股票移到投資公司，也有申報，「也不是我送給他」，這樣指控是非常奇怪，是嚴重的認知錯誤。

媒體詢問是否因此感到委屈，郭智輝回應，僅是彼此觀點歧異，「沒有什麼委屈不委屈」，凡是正確的事情，大家了解後就會知道是認知差異。

媒體追問，對於傅崐萁昨在立法院謾罵「羞恥！羞恥！」，要採取什麼動作回應？郭智輝回應，「溝通吧，好不好」，畢竟這件事就是認知差異。

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