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傳川普TMTG要收購加密貨幣平台Bakkt 比特幣衝上9.4萬美元新高

2024/11/20 11:09

川普社群媒體公司傳出要收購加密貨幣平台Bakkt，帶動比特幣站上9.4萬美元新高。（路透資料照）川普社群媒體公司傳出要收購加密貨幣平台Bakkt，帶動比特幣站上9.4萬美元新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普旗下的社群媒體公司川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）近日傳出正在就收購加密貨幣交易公司Bakkt進行談判，這為即將上任的川普將建立對加密貨幣更為友善的政府增添希望，帶動比特幣飆升至9萬4000美元以上的歷史新高。

《路透》報導，比特幣是全球最大、最知名的加密貨幣，今年價格已翻倍。比特幣在週二（19日）交易即將結束時，觸及歷史新高9萬4078美元，今（20）日亞洲早盤則在9.2萬美元上下波動。

英國《金融時報》引述2名知情人士的話稱，經營社群平台真實社群（Truth Social）的TMTG將以全股票收購Bakkt。兩家公司在消息傳出後，週一（18日）股價雙雙飆漲，TMTG大漲16％，Bakkt則暴衝162.46％，不過，週二兩檔股票皆出現賣盤，TMTG收跌8.88％，Bakkt小跌0.71％，盤後則漲1.69％。

英國IG集團澳洲分公司市場分析師席卡默爾（Tony Sycamore）表示，比特幣標誌歷史新高是受到川普媒體交易的報告，以及交易員利用那斯達克期權交易第1天的優勢，對貝萊德（BlackRock）的比特幣ETF出手。

自11月5日美國大選以來，加密貨幣價格狂飆，交易員押注總統當選人川普承諾支持數位資產，將推動監管制度放鬆，這幫助比特幣在經歷了數個月的疲軟後，重新注入活力。根據CoinGecko數據，投資人興奮的情緒使全球加密貨幣市場價值突破3兆美元（約新台幣97.4兆元），創下歷史新高。

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