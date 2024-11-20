遭質疑輕生案懲處過輕 勞長何佩珊：懲處進行中絕不卸責

勞動部北分署公務員輕生事件，勞動部昨日發布調查結果，但被外界質疑處分過輕，勞動部長何佩珊表示，懲處進行中絕不卸責。（記者劉信德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署公務員輕生事件，勞動部昨日發布調查結果，但被外界質疑處分過輕，部長何佩珊今日強調，調查報告是由外部專家撰寫，屬於專業敘述，並非勞動部認同霸凌行為，呼籲外界心平心靜氣和的把調查結果讀完，強調懲處還在進行中，絕對不會卸責。

何佩珊強調，對於其他員工仍有意見，可以理解，但已送考績會，一定可作出慎重及讓大家可接受的懲處，謝宜容已經降等了，但對他的懲處，必須先完成應有的行政程序，才能處理。

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對於外界質疑謝宜容為何不出面道歉？何佩珊表示，目前謝宜容的身心狀態不好，懇請外界諒解，當然她有這個責任．須出來道歉，何佩珊表示，這也需要謝宜容自己願意出來說明。

勞動部昨日報告．分署長謝宜容情緒控管不當，涉職場霸凌情節重大，除了即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職、依公務人員考績法議處。

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