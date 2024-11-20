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黃金急跌後能進場？專家曝年底目標價：不用太擔心

2024/11/20 13:18

黃金在近期回到每盎司2600美元上方，似乎已經站穩腳跟。（彭博）黃金在近期回到每盎司2600美元上方，似乎已經站穩腳跟。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在近期回到每盎司2600美元上方，似乎已經站穩腳跟，但自川普重返白宮以來，黃金已下跌近5%，投資人仍對黃金目前的走勢感到憂心，道富環球顧問（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林史丹利（George Milling-Stanley）指出，雖然黃金現在面臨拋售，但整體市場仍處於穩固的上升趨勢，認為仍可望實現他所設定的牛市情境年底目標價，也就是在每盎司2500美元至2700美元之間。

米林史丹利今年夏天時，預測了黃金在年底時的目標價，若在牛市情境下，可望來到每盎司2500美元至2700美元之間，但若是普通情境下，目標價則是每盎司2200美元至2500美元之間。

米林史丹利認為，雖然他對黃金面對的拋售狀況感到有點震驚，但他認為這狀況不會持續，強調有鑑於黃金今年漲幅達33%，投資人不應該太擔心這次的拋售。

米林史丹利同時預計，川普的潛在政策對美元的影響，並不會像大多數人認為的使美元走強，因為若通膨再次開始上升，聯準會可能會毫不猶豫地升息，這將導致經濟放緩，黃金無需擔心美國貨幣政策的轉變。

米林史丹利指出，通膨並非支撐黃金的唯一因素，川普提議的減稅不只會引發通膨，還會增加政府本已不斷膨脹的債務，而黃金對通膨非常非常敏感，對債務和赤字也非常敏感。

米林史丹利認為，考慮到所有這些不確定性和當前的寬鬆週期，仍預期西方投資人將繼續回歸黃金，黃金仍然具有吸引力。

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