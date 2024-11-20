台股收盤》台積電、AI只演半場 指數震盪355點收跌160點

台積電、AI只演半場，指數震盪355點收跌160點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數僅道瓊收黑，其餘3大指數全面反彈，台股今在台積電（2330）、廣達（2382）、鴻海（2317）等AI股開盤上漲，指數開盤漲24.11點，以22872.91點開出，在電子股擔綱要角，指數開高走高，漲逾百點，來到22977點，不過，AI股只演半場，隨著股價翻黑，指數跟著拉回，在台積電一度跌20元拖累下，指數回測22622點，上下震盪355點，終場在台積電跌勢收斂，指數跌160.44點，收22688.36點，成交量3768億元。

前10大成交額跌多於漲，台積電跌15元，收1025元，成交額368.38億元，排名第1；神達跌0.5元，收72.7元，成交額177.29億元，排名第2；鴻準以跌停84.5元作收，成交額153.25億元，排名第3；陽明漲2.4元，收77.1元，成交額147.03億元，排名第4；長榮跌2.5元，收233.5元，成交額100.75億元，排名第5。

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聯鈞跌8元，收222元，成交額99.36億元，排名第6；萬海漲1.5元，收94.8元，成交額90.38億元，排名第7；鴻海漲2.5元，206元，成交額89.88億元，排名第8；廣達漲5.5元，收295.5元，成交額71.49億元，排名第9；華碩跌3元，收619元，成交額68.55億元，排名第10。

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