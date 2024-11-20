晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金連2漲登1週高點！專家曝後市走向關鍵

2024/11/20 09:06

週二（19日）黃金價格連續第2個交易日上漲（彭博資料照）週二（19日）黃金價格連續第2個交易日上漲（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（19日）黃金價格連續第2個交易日上漲，觸及一週高點，因俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇，引發資金湧向避險資產，投資者也同時等待美國聯準會（Fed）利率計畫的關鍵訊號。

現貨黃金上漲0.6%報每盎司2628.76美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.6%，報每盎司2631美元。

週一黃金價格上漲2%，創8月中旬以來最大單日漲幅，並自上週觸及的兩個月低點大幅反彈。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）認為，前1晚烏克蘭首次對俄羅斯領土進行遠程導彈襲擊，俄羅斯隨後更新核武準則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，導致黃金出現避險的資金流向。

地緣政治緊張局勢、經濟風險和低利率環境增強黃金的吸引力。此外Fed多位官員將於本週發表談話，可能會透露有關降息路徑的進一步見解，交易員目前預計12月將降息25個基點可能性為63%。

德國商銀分析師指出，黃金多頭的聲浪並未減少，一旦價格下降顯然就會引發買進興趣。該行表示，地緣政治的不確定性、央行的購買，以及美國和其他西方國家不斷擴大的赤字正在進一步支撐黃金。

同樣支撐當前金價的是美元。上週在川普交易的樂觀情緒推動下，美元登上1年高點，而本週美元自該高點回落，提振非美元買家對黃金的購買興趣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財