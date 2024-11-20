黃金連2漲登1週高點！專家曝後市走向關鍵

週二（19日）黃金價格連續第2個交易日上漲（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（19日）黃金價格連續第2個交易日上漲，觸及一週高點，因俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇，引發資金湧向避險資產，投資者也同時等待美國聯準會（Fed）利率計畫的關鍵訊號。

現貨黃金上漲0.6%報每盎司2628.76美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.6%，報每盎司2631美元。

請繼續往下閱讀...

週一黃金價格上漲2%，創8月中旬以來最大單日漲幅，並自上週觸及的兩個月低點大幅反彈。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）認為，前1晚烏克蘭首次對俄羅斯領土進行遠程導彈襲擊，俄羅斯隨後更新核武準則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，導致黃金出現避險的資金流向。

地緣政治緊張局勢、經濟風險和低利率環境增強黃金的吸引力。此外Fed多位官員將於本週發表談話，可能會透露有關降息路徑的進一步見解，交易員目前預計12月將降息25個基點可能性為63%。

德國商銀分析師指出，黃金多頭的聲浪並未減少，一旦價格下降顯然就會引發買進興趣。該行表示，地緣政治的不確定性、央行的購買，以及美國和其他西方國家不斷擴大的赤字正在進一步支撐黃金。

同樣支撐當前金價的是美元。上週在川普交易的樂觀情緒推動下，美元登上1年高點，而本週美元自該高點回落，提振非美元買家對黃金的購買興趣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法