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巴克萊報明牌！2025欽點這3檔 漲幅35％起跳

-0001/11/30 00:00

巴克萊表示，明年股市前景看起來不錯，特別看好貝思半導體、殼牌與阿斯利康3檔潛力股。（法新社資料照） 巴克萊表示，明年股市前景看起來不錯，特別看好貝思半導體、殼牌與阿斯利康3檔潛力股。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年在AI帶動下，全球股市頻刷新高，展望2025年，巴克萊表示，隨著各國央行降息，全球經濟保持彈性，明年股市前景看起來不錯，特別看好貝思半導體、殼牌與阿斯利康3檔潛力股，其潛在上漲空間逾35%。

CNBC報導，巴克萊在1份「分析師對2025年有高度信心，並認為具有持股價值」的報告中，列出3檔首選潛力股。

而今年最夯的半導體部分，有1檔上榜，巴克萊看好荷蘭半導體設備供應商貝思半導體（BE Semiconductor Industries），分析師表示，貝思是先進封裝的市場領導者，可以提高晶圓的效率和性能，分析師預計貝思將「在2025年實現強勁增長，和光明的中期增長前景」，這要歸功於其在混合鍵合方面的主導市場地位，和擴展到熱壓縮鍵合的潛力，將其目標價調為160歐元，潛在上漲空間為44%。

另股價被低估的殼牌也在名單上，巴克萊表示，由於其強勁的運營勢頭、強勁的現金流生成和有吸引力的股東回報，為2025 年提供了價值和動力，展望未來，預計該公司的自由現金流將達到230億美元，為支付股息和回購留下了充足的空間，因此，將其目標價調為36英鎊，潛在上漲空間約 40%。

至於製藥廠阿斯利康，對是巴克萊押注的對象，巴克萊認為2025年看起來將是開創性催化劑的1年，分析師解釋說，這些催化劑包括公司在5月份宣佈的2030年800億美元的收入目標，比當時的預期高出約100億美元。

分析師表示，阿斯利康目前的交易價格比5年平均水準折價了大約3倍，鑒於我們預計核心每股盈餘將增長，將其目標價定為14 英鎊，這意味著約41.6%的上漲潛力。

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