別去京都！2025年15大「避訪」景點揭曉 求遊客不要來

日本京都面臨過度旅遊問題，如爆量的旅客讓當地居民很難搭乘巴士。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人已經開始著手規劃2025年的旅遊行程，不過美國權威旅遊指南《福多爾旅遊》（Fodor's Travel）公布了2025年「避訪」旅遊清單，呼籲遊客別再去這些「過度旅遊（overtourism，或稱觀光公害）」嚴重的地方，全球共有15個目的地上榜，其中不乏台灣人愛去的日本京都和東京（Kyoto and Tokyo, Japan）、印尼峇里島（Bali, Indonesia）、泰國蘇美島（Koh Samui, Thailand）等。

《福多爾旅遊》指出，快速且無限度的擴張，已嚴重破壞峇里島的自然景觀與文化遺產，正使其陷入「塑膠災難」，疫情後的旅行需求反彈，加劇了島上的壓力，當地的廢棄物管理系統難以跟上垃圾增加的速度，估計峇里島只有48%的廢棄物得到了妥善管理，並且只有7%的塑膠廢棄物得到了回收，這導致每年有3.3萬噸的塑膠進入峇里島的河流、海灘和海洋之中。

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泰國蘇美島也因過度旅遊無法解決過量的垃圾問題，目前蘇美島掩埋場堆積的垃圾量多達20萬噸，山區不斷開發缺乏嚴格監管，隨著HBO影集《白蓮花大飯店》第3季在蘇美島取景，2025年造訪此地的遊客勢必會更多，專家憂心將加劇蘇美島上現有的問題。

快速且無限度的擴張，已嚴重破壞峇里島的自然景觀與文化遺產，正使其陷入「塑膠災難」。（歐新社）

再來，日本東京和京都擠滿了遊客，日本媒體開始使用「觀光公害」一詞描述這狀況，所造成的主要問題之一，是日本國內旅遊的價格上漲，因為遊客連一般的商務旅館都會去住，然後飯店在爆量需求下調漲價格，而在京都的一些必訪景點，如嵐山、清水寺和伏見稻荷，都不太可能舒服地行走，因為都被人群淹沒了。

雖然歐洲是最受歡迎的觀光地，但一些地方則因當地人不願意接待觀光客而上榜，如西班牙巴塞隆納（Barcelona）、馬略卡島（Mallorca）、加那利群島（Canary Islands），以及義大利威尼斯（Venice）和葡萄牙里斯本（Lisbon），這些地方均因過度的旅客，推升了住房成本以及整體生活成本，這對當地人來說已經難以負擔。

再來還有聖母峰（Mount Everest，珠穆朗瑪峰）、印度喀拉拉邦（Kerala, India）、英屬維京群島（British Virgin Islands）、義大利西西里島的阿格里真托（Agrigento, Sicily, Italy）和墨西哥瓦哈卡（Oaxaca, Mexico），以及蘇格蘭北海岸500公路（Scotland North Coast 500），這些地方大多是過量遊客影響了當地人的生活品質，或是過度開發影響當地生態等。

今年7月在馬略卡島舉行的示威活動中，群眾舉著標語，抗議過度旅遊問題。（法新社）

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