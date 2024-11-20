台積電已超賣快買！華爾街喊輝達只要「此數字」走高 晶片股將暴漲

專家表示，晶圓股已「超賣」，隨著晶圓製造商季度報告繼續證實收益可以繼續走高，股價可能別無選擇，只能上漲。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普預計徵收高關稅，中國可能會採取報復行動衝擊，半導體首當其衝，晶片股紛紛中彈暴跌，不過，專家表示，台積電等晶圓股已「超賣」，隨著晶圓製造商季度報告繼續證實收益可以繼續走高，股價可能別無選擇，只能上漲。預期「AI 革命先鋒」輝達只要週三公佈的財報和財測，達到或超過預期，晶片股很容易暴漲。

外媒報導，Renaissance Macro Research 技術研究主管傑夫·德格拉夫（Jeff deGraaf）表示，VanEck Semiconductor ETF從7月中旬創下的歷史高點下跌14%至 241美元，而 標準普爾 500 指數則繼續上漲。雖然下跌始於投資者拋售以鎖定今年的巨大收益，但最近，市場一直擔心中國可能會報復當選總統川普預計將對中國商品徵收的關稅。

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如今晶圓需求可能因此而受到損害的大部分風險，都反映在股票價格上，晶圓股也已「超賣」，他進一步指出，該ETF 的交易價格接近215美元至240美元左右，全年支撐價位，投資者不斷購買這些股票，因為他們認識到晶圓製造商的利潤收益可能會長期繼續上升。

半導體ETF目前的交易價格未來1年的本益比從7月份的大約33倍，降為26倍，雖然比標準普爾500 指數的 21.9倍溢價逾1成，但與今年早些時候相比，此溢價微不足道，而此信號，表明市值不太可能大幅下降，因為預計收益的增長速度將快於更廣泛的市場利潤。

VanEck Semiconductor ETF主要成分股為輝達、超微、 博通 、美光 、台積電以及泛林集團 、 應用材料、和ASML三大晶片設備製造商。

根據 FactSet 的數據，客戶繼續增加對人工智慧晶片的購買，以及更廣泛的雲端和 AI 功能，因此分析師預計未來幾年收益將以兩位數的百分比年增長率增長。

預計輝達在未來幾年的年收益將增長35%，該股的表現優於其他半導體股票，但自7月中旬以來仍基本持平，明顯遜於標準普爾500指數。

輝達週三公佈了其第3季度財報。

Evercore策略師Julian Emanuel表示，輝達是我們故事的英雄，我們會將收益報告中任何意外的短期波動視為1家長期買入並持有的機會，這家公司是真正的「AI 革命先鋒」。

美銀分析師Vivek Arya指出，雖然晶圓主要客戶的投資者亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms 和 Microsoft，正在推動不那麼激進的近期資本支出，但晶圓製造行業仍處於起步階段，預計會有零星的停頓和反思時刻。

不過，預計，這4家主要晶圓客戶明年將增加20%以上的雲相關資本支出，達到約2700億美元，這使得華爾街分析師預計明年輝達、AMD 和博通的數據中心收入略高於2000億美元看起來是合理的。

至於有關川普調高關稅部份，股價已先反應了相關風險，在晶圓製造商的收益正在增長，隨著季度報告繼續證實收益可以繼續走高，股價可能別無選擇，只能上漲。

如果輝達週三公佈的財報和財測達到或超過預期，晶片股很容易暴漲。

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