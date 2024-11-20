川普出手砍補貼 經濟學估 : 電動車需求暴跌4分之1

川普傳擬取消電動車稅收抵免，未來美國電動車需求恐被削弱 。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）打算終止電動車稅收抵免，作為更廣泛的稅收改革立法的一部分。經濟學家指出，如果取消電動車7500美元的購買補貼，電動車的需求會減少4分之1以上，但電動汽車只佔新車銷量的一小部分，取消補貼對燃油車需求影響不大。

加州大學伯克利分校的經濟學者Joseph Shapiro和杜克大學的Felix Tintelnot表示，與稅收抵免保持不變的情況相比，美國每年的電動汽車註冊量可能會減少31.7萬輛。

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根據Shapiro與Tintelnot估算，假設電動車補貼取消，與持續有補貼相比，第一年汽油消耗量將增加1.55億加侖（5.87億公升），十年後每年約多消耗70億加侖（265億公升）。

Shapiro解釋，70億加侖感覺很多，但美國基本上一年要用掉1360億加侖（5148億公升）的汽油，所以比率只有5%。

摩根士丹利分析師亞當喬納斯（Adam Jonas）指出，儘管電動車普及速度放緩，但卻可為傳統汽車行業提供喘息的時間來迎頭趕上。

亞當喬納斯預計，隨着創新和規模將帶來成本更低、性能更高的產品，電動汽車的滲透率將長期保持上升。

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