美股走勢全看輝達財報臉色！分析師：比聯準會更具威力

分析師認為，輝達的財報結果，將決定美股的近期方向。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街專家認為，輝達（Nvidia）本週公布的財報結果，對股市來說，比聯準會會議結果，以及一系列經濟數據還要重要，指出輝達的財報結果，將決定美股的近期方向。

美國銀行證券（Bank of America Securities） 股票相關分析師阿西斯（Gonzalo Asis） 指出，雖然美股一直聚焦在美國大選、利率波動和聯準會等事，但選擇權市場告訴我們，輝達的財報對整體市場來說仍然是件大事情。

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阿西斯指出，標普500指數的隱含波動率與輝達自身的隱含波動率維持一致，認為輝達財報對美股帶來的風險，高於下一份非農就業報告和消費者物價指數（CPI）報告，甚至比聯準會12月政策會議更具威力。

阿西斯在報告中認為，輝達的財報可以決定市場的近期方向，並補充說輝達是市場上「最具主導地位」和「最重要的股票」。

輝達將於美股週三（20日）盤後公布第3季財報。

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