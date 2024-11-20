全球8家企業市值破兆美元！「這家」最年輕、不到10年就達標

股神巴菲特旗下的波克夏花了44年多的時間，進入了兆元俱樂部。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來美股不斷衝高，全球已有8家企業市值破「兆」美元。外媒盤點，這8家企業中，市值最快達到1兆美元的科技公司是Meta、僅花了9年多；至於唯一非科技股是波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），同時也是花最久時間才進入「兆元俱樂部」。

外媒指出，市值位居全球第8大的波克夏在今年8月28日正式突破1兆美元大關，總計耗時44年5個月又13天。

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其他7家依照突破市值1兆美元所花費的時間排名，依次為蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google、特斯拉、Meta。

蘋果在2018年8月2日正式突破1兆美元大關，約花費了37年7個月又15天，微軟約花了33年1個月又12天，輝達則是24年4個月又8天。

亞馬遜則花了21年3個月又20天，Google則花了15年5個月又7天，特斯拉花了11年3個月又26天。至於Meta是最快進入兆元市值門檻俱樂部，僅9年1個月10天。

外梅指出，波克夏是美國第1家達到這里程碑的非科技公司，但若以全球企業來看，該頭銜是屬於沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美公司。

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