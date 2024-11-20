晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球8家企業市值破兆美元！「這家」最年輕、不到10年就達標

2024/11/20 13:59

股神巴菲特旗下的波克夏花了44年多的時間，進入了兆元俱樂部。（美聯社）股神巴菲特旗下的波克夏花了44年多的時間，進入了兆元俱樂部。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來美股不斷衝高，全球已有8家企業市值破「兆」美元。外媒盤點，這8家企業中，市值最快達到1兆美元的科技公司是Meta、僅花了9年多；至於唯一非科技股是波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），同時也是花最久時間才進入「兆元俱樂部」。

外媒指出，市值位居全球第8大的波克夏在今年8月28日正式突破1兆美元大關，總計耗時44年5個月又13天。

其他7家依照突破市值1兆美元所花費的時間排名，依次為蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google、特斯拉、Meta。

蘋果在2018年8月2日正式突破1兆美元大關，約花費了37年7個月又15天，微軟約花了33年1個月又12天，輝達則是24年4個月又8天。

亞馬遜則花了21年3個月又20天，Google則花了15年5個月又7天，特斯拉花了11年3個月又26天。至於Meta是最快進入兆元市值門檻俱樂部，僅9年1個月10天。

外梅指出，波克夏是美國第1家達到這里程碑的非科技公司，但若以全球企業來看，該頭銜是屬於沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財