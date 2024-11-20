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川普高關稅衝擊！沃爾瑪預告漲價 股價飆3％

2024/11/20 10:28

沃爾瑪表示，如果川普上任後確定上調關稅，店內的商品價格可能會連帶上漲。（彭博資料照）沃爾瑪表示，如果川普上任後確定上調關稅，店內的商品價格可能會連帶上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）誓言要對進口商品課徵高額關稅，許多大型企業開始在最近的投資人活動和財報會議討論關稅問題，美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）週二（19日）在公佈財報後預告，如果關稅確定上調，店內的價格可能會連帶上漲。

《路透》報導，沃爾瑪發言人表示，公司擔心，在客戶仍受到通膨影響的情況下，大幅提升關稅，可能會導致消費者成本增加。由沃爾瑪美國負責人擔任主席的美貿易組織全美零售聯合會（National Retail Federation）表示，關稅可能會推高服飾、玩具、家具、電器、鞋類和旅行用品的價格，特別是中國作為主要供應商的產品。

週二沃爾瑪股價漲3％，來到86.60美元，再創歷史新高，盤中高見88.29美元。今年至今，沃爾瑪已漲約63％。

川普將關稅作為經濟政策的核心，愈來愈多企業高層開始關注這項問題，許多人指出他們正在努力實現供應鏈多元化，特別是遠離川普的首要目標中國。自9月初以來，標普1500指數中近200家公司的高層在財報或是投資人會議上談論關稅，這一數字幾乎是2020年總統大選前的2倍。

家居裝修零售商勞氏（Lowe's）財務長辛克（Brandon Sink）表示，公司銷售的商品成本當中，大約40％是在美國境外採購，其中包括直接進口的產品，以及透過供應商合作夥伴提供的國內品牌產品。考慮關稅的潛在影響時，肯定會增加產品成本。

川普提出對全球最大出口國中國徵收60％的關稅，並對進口品全面徵收10％甚至更高的關稅，川普認為，這是消除美國貿易逆差必需的行動。牛津經濟研究院（Oxford Economics）預估，對中國徵收60％的關稅，可能會使美國通膨率上升0.7個百分點，全面關稅將使美通膨增0.3個百分點。

根據美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission）的數據，美國進口最多的產業包括電子產品、運輸設備、化學品和礦產。另外，台灣是美國半導體產業的重要合作夥伴，也是川普在選前曾公開點名的目標。任何潛在的報復都可能影響與台灣關係密切的美科技巨頭，例如蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）和高通（Qualcomm）等。

自從川普的首個任期以來，美企開始將生產從中國轉移，拜登政府期間通過旨在促進美國製造業的立法後，這一趨勢持續。根據美國人口普查局數據，美國從中國進口的商品在2018年達到5385億美元（約新台幣17.4兆元）的高峰，在截至9月的12個月內為4333億美元（約新台幣14.06兆元）。

不過，企業高層也強調，在經歷武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行、多場罷工以及巴拿馬運河、蘇伊士運河等主要水道運輸中斷等多起事件後，現在企業可能更能做好準備應對新挑戰。

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