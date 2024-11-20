小確幸！統一發票獎金明年預算逾177億 近4年新高

根據立法院預算中心評估報告，明年統一發票中獎獎金預算案177億2238萬5千元，較113年度預算數增加35.57億元、增幅25.11%，增加金額頗鉅，為近4年最高者。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據立法院預算中心評估報告，明（2025）年統一發票中獎獎金預算案177億2238萬5000元，較2024年度預算數增加35.57億元、增幅25.11%，增加金額頗鉅，為近4年最高者。報告建議，應妥為規劃相關給獎獎別、組數及獎金金額，以達防止逃漏稅、促進統一發票推行目的。

報告指出，依「加值型及非加值型營業稅法」第58條規定，「為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部得訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三，以資支應」。

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財政部賦稅署預估，2025年全國營業稅總收入為6258億2400萬元，其中編列187億7472萬元作為統一發票給獎獎金及推行費用，包含統一發票給獎經費182億9188萬7000元、統一發票發售經費1億9354萬7000元、一般事務費2億6828萬6000元、獎勵及慰問金2100萬元等。

預算中心指出，依賦稅署提供資料，各年編列於統一發票給獎經費中，均列有辦理統一發票中獎獎金、兌獎手續費用及兌獎相關行政費用等3項，其中2025年度預算案中編列統一發票中獎獎金177億2238萬5000元，為近4年（2022至2025年）最高者，分別較2023年決算數及2024年度預算數增加60億9000元（增幅51.18%）與35億5718萬5000元（增幅25.11%），增加金額頗鉅，應妥為規劃相關給獎獎別、組數及獎金金額，期達防止逃漏稅、促進統一發票推行之目的。

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