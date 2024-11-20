美國會委員會報告 建議取消中國永久正常貿易關係地位

美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」發表年度報告，建議取消中國的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位。（歐新社資料照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）19日發表2024年度報告指出，中國持續以製造業為發展重心，迫使其他國家吸納其過剩產能，建議取消中國的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位。

USCC委員薛瑞福（Randall Schriver）代替主席克里夫蘭（Robin Cleveland）在記者會上開場致詞時表示，這份報告獲得美國跨黨派共識，為國會提供指導和建議。委員會副主席普萊斯（Reva Price）援引報告內容指出，中國在國際上維護自身權益的同時，也在加強實力，做好與美國及其盟友競爭或衝突的準備。

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其中，中國在印太地區使用脅迫手段的意圖最為明顯，不僅中國海警在南海爭議海域與菲律賓暴力衝撞，中國軍機侵犯台灣防空識別區的次數，也在今年破記錄超過2300次。此外，中國還向南太平洋試射洲際彈道飛彈，這是40多年來的首次。

報告指出，美國和中國在人工智慧（AI）、量子運量和生物科技等關鍵領域競爭激烈，雙方各有其優勢。倘若中國最終取得領先地位，將對美國在全球的經濟和軍事領導地位構成威脅，不僅可能破壞印太地區的穩定與嚇阻機制，還可能打破全球權力平衡向中國傾斜。

報告批評中國不顧本國青年的就業前景和其他國家的經濟利益，持續以非市場原則輸出大量過剩產能。當國際社會反對這類作法時，中國卻指責這些國家蓄意排斥中國，破壞穩定。

對於美中經貿關係走向，委員會向國會提出30多項政策建議，包括為領先的人工智慧、雲端運算和資料公司提供資金支援，並由國防部長決定優先支援哪些專案。此外，委員會建議取消中國的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，取消中國與美國其他盟友相同的貿易待遇。

USCC委員海柏格（Jacob Helberg）表示， 取消中國的PNTR地位，不會自動調升對中關稅，但將賦予總統權力進行調整，「我認為應該要給予總統足夠的空間，重新調整美國與中國的貿易關係」。

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