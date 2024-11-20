缺乏可信度！李克強同窗陶景洲：中國統計數據陷入自我錯誤循環

已故中國前總理李克強的同班同學陶景洲。（擷取自網路）

首次上稿 11-19 23:16

更新時間 11-20 06:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國為掩蓋經濟低迷，經常發布跟現狀差距甚大，而令人「難以置信」的統計數據。已故中國前總理李克強的同班同學、目前在多個國際機構擔任仲裁員的陶景洲近日指出，中國的統計數據缺乏可信度，一個誤導的數據需要更多其他數據跟進，進而陷入自我延續的錯誤訊息循環。

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陶景洲是北京大學法律系1977級學生，與李克強是同班同學。他近日投書英國《金融時報》指出，許多觀察家懷疑過去幾年的中國官方GDP（國內生產毛額）數據被誇大，中國地方官員往往認為，達到GDP目標不僅是保住飯碗，也是獲得升遷的必要條件。

陶景洲表示，長期以來中國的官方統計數據，尤其是年度GDP數據，一直受到中國官方的「嚴格審查」，並提及李克強也在2007年公開指出，這些數據不可靠，並提出3個替代指標來評估經濟表現：鐵路貨運量、電力消耗和銀行貸款。這些指標後來被稱為「李克強指數」，當時李克強還沒有擔任中國總理。

近年來，中國官方越發壓制民間對經濟數據的質疑聲浪。例如，2021年8月中國網信辦禁止社群媒體發布「歪曲解讀」宏觀經濟數據的文章，並提出重點打擊8類違規問題，包括不得「唱衰」中國金融市場和經濟等。

陶景洲指出，中國官方訂下「規矩」，使得中國的主要經濟學家紛紛噤聲，還有一些銀行和研究機構不願發布低於官方數據的預測；在某些情況下，經濟學家甚至被告知不要批評官方數據。

陶景洲認為，這種噤聲會產生反效果，因為在私下談話中，跟GDP數據有關的笑話比以往任何時候都更加普遍，而「公開、可靠、最新的數據，將使投資人能夠監控事態發展並管理預期。如果GDP、消費指數和失業率等基本統計數據失去可信度，投資人將被迫為最壞的情況做準備」。

2023年8月，在連續6個月發布的青年失業數據都創下歷史新高後，中國國家統計局停止揭露這項數據，後來發布的新指標將在學學生排除在統計範圍之外，但新失業指標仍居高不下，今年10月達17.1%。

2023年12月，中國國安部警告社群媒體上的主要評論員，停止批評中國經濟並傳播假訊息。當時有外媒報導，智庫「中國社科院」經研所副所長朱恆鵬，因在一個私人微信群中，發表貶損中國經濟的言論後被調查和拘留，後來遭到免職。

陶景洲說：「這些令人不安的事態發展加劇了人們對中國經濟現實的懷疑，造成了所謂的『塔西佗陷阱』（Tacitus Trap），該理論以羅馬歷史學家塔西佗之名命名，認為當公眾對政府的信任度下降時，公民會認為政府發布的所有資訊——無論其真實性如何——都可能是假的。」

一些網友甚至開玩笑說，中國最近的經濟成功，要歸功於國家統計局、中宣部和網信辦。陶景洲說：「這種新現狀既不可持續，也不利於長期成長，因為資訊扭曲會形成一個破壞發展的反循環。一個誤導性資料需要其他誤導性資料跟進，才能維持敘述，從而陷入自我延續的錯誤訊息循環。」

陶景洲總結指出，透明度、法治和客觀的經濟分析，有助於企業界做出明智決策，北京當局不僅應允許專家進行公開和批判性的分析，還應鼓勵專家進行公開和批判性的分析，才有助於永續的經濟發展。

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