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平台經濟成全球趨勢 產學界盼法規發揮平衡作用

2024/11/19 21:36

國立中正大學法律學系教授鄭津津表示，平台經濟已成全球趨勢，法規需平衡外送員、平台業者和消費者的利益，才能在產業永續發展的過程中，同時保障勞動權益。（記者方韋傑攝）國立中正大學法律學系教授鄭津津表示，平台經濟已成全球趨勢，法規需平衡外送員、平台業者和消費者的利益，才能在產業永續發展的過程中，同時保障勞動權益。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國立中正大學法律學系教授鄭津津表示，Uber Eats併購Foodpanda，攸關全國15萬名外送員的工作權益，市場擔心一旦出現寡占格局，將對原有的勞動市場形成衝擊，既然平台經濟已成全球趨勢，法規需平衡外送員、平台業者和消費者的利益，才能在產業永續發展的過程中，同時保障勞動權益。

鄭津津透過訪談外送工會代表，歸納外送員的主要憂慮，包括被永久停權的外送員是否能被新平台接納、Uber Eats要求提供良民證對部分外送員的排斥性，以及外送報酬計算透明度和併購後是否會削減單次報酬。鄭強調：「外送員擔心一旦失去競爭性平台的選擇權，Uber Eats可能濫用市場地位，大幅降低報酬」。

鄭津津指出，目前外送員的法律定位模糊，既非完全的勞工也非純粹的承攬人，政府應考慮修法，「針對外送員這類『類勞工』設計適用範圍，例如部分納入勞基法保障其基本權益，但又不剝奪其工作彈性，這才符合現實需求」。

此外，鄭津津也認為，法規隨著實際就業市場的演變而滾動式調整，對目前的時代來說相當重要，「與其每次新問題出現就全面修法，不如透過政府主導的對話平台，讓外送平台與外送員組織進行協商，尋求雙贏的解決方案」。

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