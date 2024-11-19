進擊的巨人！輝達財報公布後 市值估出現9.7兆元波動

輝達在周三（20日）財報公布後，期權交易員預計該公司市值將出現近3000億美元的波動（台幣9.7兆元）。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，美國期權市場數據顯示，晶片製造商輝達在周三（20日）財報公布後，期權交易員預計該公司市值將出現近3000億美元的波動（台幣9.7兆元）。

根據選擇權分析服務ORATS的數據，輝達選擇權意味著業績公佈後，其股價將向任一方向波動8.5%，該結果將在收盤後公佈。

請繼續往下閱讀...

這與過去12個季度結果後的百分比變動一致，但隨著輝達市值已增長至3.44兆美元（台幣111.5兆元），預計市值波動接近歷史最大水平，約2920億美元（台幣9.5兆元）。如此規模的變動將使標普500指數成分股中約95%的市值相形見絀。

輝達股價在財報公佈後的走勢通常低於市場預期。然而，ORATS創辦人安伯森（Matt Amberson）表示，上漲幅度往往大於預期。在過去12份季度獲利報告中，有5份獲利後走勢超出市場預期。安伯森說，其中所有公司的股價都上漲了。

薩斯奎哈納金融集團（Susquehanna Financial Group）策略師克里斯托弗·雅各布森（Christopher Jacobson）週一寫道，交易員認為大幅上漲的可能性略高於下跌的可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法