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以公設地抵繳遺產稅 限額計算大不同

2024/11/20 07:30

台北國稅局表示，以公設地抵繳遺產稅，抵繳限額視取得日期及原因而定。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，以公設地抵繳遺產稅，抵繳限額視取得日期及原因而定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，遺產稅應納稅額在30萬元以上，納稅義務人繳納現金確有困難時，可申請以遺產中公共設施保留地抵繳遺產稅；不過，公共設施保留地可全額抵繳或按限額計算，須視被繼承人取得日期及原因等情形而定。

台北國稅局說明，依「遺贈稅法施行細則」第44條規定，公設地除於劃設前已為被繼承人所有，或於劃設後因繼承移轉予被繼承人所有，且於劃設後至該次移轉前未曾以繼承以外原因移轉者，該土地得以全額抵繳外，其餘應以限額抵繳，抵繳金額上限以下列公式計算：〔應納遺產稅額 ×（申請抵繳的公設地價值÷全部遺產總額）〕。

舉例說明，甲君於2024年1月死亡，經國稅局核定遺產總額6000萬元，應納稅額為150萬元。甲君未遺有現金或存款，也無死亡前2年內贈與繼承人現金或存款等情形，納稅義務人申請以遺產中A公設地（A地於1963年劃設為公共設施保留地，核定價值4000萬元，無遭占用情事）抵繳遺產稅，抵繳限額計算如下：

1.甲君於1991自其父繼承取得A地，甲父於1956年買賣取得，A地是甲父於劃設前取得，雖甲君於劃設後方因繼承取得，仍可以A地的部分持分抵繳遺產稅150萬元。

2.甲君於1991年買賣登記取得A地，因是於A地劃設為公設地後，才以繼承以外原因取得，因此A地得抵繳上限稅額為100萬元〔150萬元×（4000萬元／6,000萬元）〕。

台北國稅局並表示，納稅義務人申請實物抵繳時，若無法取得全體繼承人同意，可依「遺贈稅法」第30條第7項規定，由繼承人之人數過半數及其應繼分合計過半數，或繼承人之應繼分合計逾2/3同意，於納稅期限內提出申請，以免因逾期遭加徵滯納金及滯納利息，影響自身權益。

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