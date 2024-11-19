全球最富有王室「在這國」 是比爾蓋茲+馬斯克4倍

世上最富有王室是沙烏地阿拉伯王室，淨資產達到驚人的1.4兆美元（約新台幣45.2兆元）。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國王室在全球擁有高知名度，但他們並非全世界最富有的王室。目前全球仍有27個國家保留王室制度，其中部分王室已不再掌握實權，僅作為國家象徵，但他們的財富規模依然驚人。根據最新統計，世上最富有王室是沙烏地阿拉伯王室，淨資產達到驚人的1.4兆美元（約新台幣45.2兆元），是世界首富馬斯克（Elon Musk）的3040億美元（約新台幣9.8兆元）、慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）1050億美元（約新台幣3.4兆元）加總的4倍。

根據《鏡報》，估計沙烏地阿拉伯王室財富是英國王室查爾斯家族的16倍。沙國王室有約1.5萬名成員，大部分財富由約2000名親屬掌握，主要來自豐富的石油儲備，為他們提供了奢華的生活，包括宏偉宮殿、私人飛機、奢華遊艇和利潤豐厚的藝術品收藏。

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沙國王室多年來進行許多奢侈購買，包括分散在全球各地的房產，例如王儲薩勒曼以高達2.35億英鎊（約新台幣95.5億元）收購的法國路易十四城堡，以3.496億英鎊（約新台幣142億元）買下達文西畫作《救世主》，和一艘價值3.92億英鎊（約新台幣159億元）的遊艇。

至於英國王室，財富估計約為880億美元（約新台幣2.84兆元），排名全球王室第5。英國國王查爾斯三世（King Charles）個人財富約為7.72億美元（約新台幣250億元），是英國第258位富有者。

其他波斯灣附近的君主國，同樣財力雄厚；包括阿聯、阿曼、巴林、卡達、科威特等國王室，也都過著夢幻般生活。

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