投資人引頸期盼 輝達須證明Blackwell成長動能力道

輝達執行長黃仁勳可能將在周三向投資者報告，並回答解決有關Blackwell晶片的系統遇到過熱問題。（路透）

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吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，輝達週三（20日）將公佈第3季財報，投資人希望看到的是，即使人工智慧熱潮進入第3個年頭，該公司是否還能繼續高速成長，輝達必須在獲利報告中證明Blackwell晶片可以推動公司成長。

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匯豐銀行分析師Frank Lee在本週的一份報告中寫道，輝達正在進入「未知領域」，因為它試圖在3.5兆美元的市值上繼續增長。Lee在報告中表示：「我們仔細考慮了這一驚人的增長軌跡，不僅沒有看到放緩的跡象，而且我們預計2026年數據中心的勢頭將進一步上升。」他對輝達給予買入評級。

未來的成長必須來自Blackwell晶片，其下一代晶片剛開始向微軟、Google和OpenAI等最終用戶發貨。比起輝達第三季業績更重要的是，該公司須對Blackwell晶片需求提供有力的看法。

輝達執行長黃仁勳可能會在周三向投資者報告，並且他可能會回答解決有關某些基於Blackwell晶片的系統遇到過熱問題。8月，輝達表示，預計Blackwell季度的銷售額約為「數十億美元」。

Raymond James分析師Srini Pajjuri在上週的一份報告中寫道：「我們的基本預測是輝達在第4季度出貨約10萬塊Blackwell GPU，我們認為這接近投資者預期的低端。」他對輝達給予強烈的買入評級。

倫敦證券交易所集團 （LSEG） 調查的分析師預計輝達營收約為331.2億美元（台幣1.07兆元），較去年同期成長近83%。

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