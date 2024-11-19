台達電協作機器人聚焦歐洲 首度整合輝達AI平台

台達電D-Bot系列協作型機器人首度與輝達Omniverse平台進行整合，鎖定歐洲客戶商機。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）持續推進旗下自動化業務，旗下D-Bot 系列協作型機器人首度與輝達（NVIDIA）Omniverse平台進行整合，鎖定歐洲客戶商機，透過加強佈局工業設備的安全功能，聚焦當地的機械加工產業，目標滿足市場不斷演進的需求。

台達電管理層指出，集團為了瞄準自動化領域的協作型機器人商機，除了今年初釋出D-Bot產品，也不斷創造更為豐富的解決方案，因此，現已攜手輝達，將其Omniverse、Isaac Sim架構導入D-Bot系列產品，增進機器人的模擬精準度，加速將機器人解決方案推向市場。

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輝達表示，Isaac Sim是採用Omniverse的應用程式框架，且具備客製化特性，機器人軟體開發系統中的所有開發人員，皆可運用輝達的加速函式庫、人工智慧模型，加速開發、部署人工智慧機器人。目前包括西門子、Teradyne Robotics、比亞迪電子，以及Alphabet子公司Intrinsic皆已採用 輝達機器人平台開發自主機械手臂、人形機器人等產品。

台達電提到，現在D-Bot協作型機器人的應用範圍已涵蓋製造、物流和醫療產業等領域。在進入實際生產之前，可先數位模擬機器人產線的製造流程，有利於客戶減少實體原型產品的數量，進而降低營運成本，同時縮短產品的上市時間，提升可靠度並加速創新週期，透過配套軟體，可望提升複雜專案的執行進度。集團本月已揮軍德國紐倫堡工業自動化展（SPS），相關解決方案獲得歐系企業關注。

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