經濟低迷、收入降！中國醫保爆「斷繳潮」人民炸鍋：傻子才繳

中國新一年度的城鄉居民醫保繳費期12月底截止，許多農民卻打算棄保。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國新一年度的城鄉居民醫保繳費期12月底截止，許多農民卻打算棄保。在中國經濟低迷、收入下降的情況下，續費金額對小農戶來說是一筆不小的開銷。有村民更表示，傻子才交費用，導致醫保「斷繳潮」不斷擴大。

綜合中國媒體報導，新一年度的城鄉居民醫保繳費今年9月開啟，按照每人每年人民幣400元（約新台幣1779元）的標準繳納，比2023年增加了人民幣20元（約新台幣88元）。目前離截止日只剩下一個月左右了。

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以農村一戶5口人計算，一戶一年要繳納2000元（約新台幣8896元）。這2000元對於農村許多家庭來說不是小數目。然而，網路創作者「農村人和事」的文章表示，從網上的情況看，包括一些村子裡的實際情況考慮，到現在繳費進度並不太樂觀，不少人都說，今年打算不再交錢了，準備斷繳。

報導指出，在經濟仍處於下行之際，近年城鄉居民醫保斷繳情況已在各地農村浮現，甚至愈演愈烈。農民直指收費貴、報銷難、管理亂。

山東、河北和東北一些村鎮的農民普遍表示，城鄉居民醫保價格漲幅過快，對他們來說負擔逐漸加重。家庭經濟差的，就只給身體狀況不好的繳納，或者直接全家不繳。

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