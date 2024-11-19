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看好北美市場 達運光電明年營運看成長

2024/11/19 19:38

圖左為達運光電董事長陳碧霜、右為總經理戴國源。（記者王憶紅攝）圖左為達運光電董事長陳碧霜、右為總經理戴國源。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕達運光電（8045）表示，對北美明年有線電視成長樂觀，預估明年營收可望回到2023年的23.3億元。達運今年前三季營收13.87億元，稅後淨利1.67億元，EPS 2.05元。

達運董事長陳碧霜表示，今年營收衰退，主要是軍工訂單遞延，以及有線電視客戶將1.2G產品要求升級到1.8G，在驗證時間較長下，量產時間延後一到二季，預估明年第一季就可出貨。

達運光電配合上市前公開承銷，對外競價拍賣7623張，競拍底價59.31元，每一投標人最高得標張數972張，暫定承銷價68.8元，競拍時間為11月21日至25日，11月27日開標；11月29日至12月3日辦理公開申購，12月5日抽籤，暫定12月11日掛牌。

達運光電主要產品為寬頻放大器、光工作站設備商，以「ACI」自有品牌行銷全世界，主要客戶為有線電視業者，銷售市場包括北美，中南美洲，歐洲，亞洲。根據Statista市調數據，綜合分析電信及有線電視寬頻網際網路市場發展，高頻寬需求的使用者，2020至2024年期間平均年成長率約8%左右，全球網際網路使用人數從2020年的45億，預估至2029年將達73億人，年複合成長率約2.4%。

達運總經理戴國源表示，達運是通過北美有線電視系統認證驗證通過的三家業者之一，目前在北美市佔率約10%，希望未來三年市佔率可以拉高到20%。美洲佔達運2023年營收達93%，今年因客戶要求升級，在產品驗證時間較長下，今年美洲營收佔比約50%以下。

達運光電近年來強化AIoT佈局，整合物聯網軟硬體，隨著智慧聯網和AI技術的普及，針對物聯網設備整合提供全面解決方案，並結合大數據和人工智慧技術，提升產品的連接性和智能化水準。戴國源說，今年相關營收佔比約20%，希望未來佔比拉高到25-30%。

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