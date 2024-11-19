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台壽理賠詐保案 金管會：如有違內控內稽最高可罰1200萬

2024/11/19 19:19

台灣人壽爆發理賠詐保事件。金管會表示，如有未建立或未執行內部控制或稽核制度等情事，最高可開罰1200萬元。（資料照）台灣人壽爆發理賠詐保事件。金管會表示，如有未建立或未執行內部控制或稽核制度等情事，最高可開罰1200萬元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣人壽爆發理賠詐保事件。金管會表示，台壽10月28日向保險局通報重大偶發事件，初步了解是理賠作業控管疏失，台壽尚在進一步調查中；如有未建立或未執行內部控制或稽核制度等情事，最高可開罰1200萬元。

台灣人壽11月16日晚間發布聲明，坦承有理賠人員利用人頭戶假造申請理賠案件，進行理賠詐保，初估總理賠金額約2390萬元。

金管會保險局副局長陳清源指出，如果依照台壽的調查報告，有違反保險法的規定，未建立或未執行內部控制或稽核制度，可開罰60萬元以上、1200萬元以下；同時，也會督促台壽落實改善。

陳清源表示，此案台壽內部還在調查當中，目前只能就台壽10月28日向保險局通報的重大偶發事件，以及11月16日對外發布的新聞稿內容做說明。當中指出台壽是在定期專案稽核報告時發現異常，初步了解是在理賠作業上的控管有疏失。

根據「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」的規定，重大偶發事件在確認後30分鐘內，要向保險局通報；發生次日起，7個營業日內要提出包括調查內容、處理方式及改善措施的完整報告。

陳清源說，要等台壽的完整報告出爐，才有辦法釐清是哪個作業環節出問題、沒有符合內部作業規定，也才有辦法做處置；目前完整報告還沒過來，保險局無法對案情做說明。台壽則向保險局表示，還需要時間去作調查，保險局已回覆請他們盡快。

對於台壽10月17日發現此事，28日才進行重大偶發事件通報，疑似違反規定；陳清源表示，包括台壽申報的時間點，以及內部理賠作業程序有沒有瑕疵，等完整報告送過來後，會一併進行檢視和處理。

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