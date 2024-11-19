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全聯「隔日達」11/22起更名「全電商」2025年商品數挑戰50萬項

2024/11/19 19:14

全聯「隔日達」整合大潤發及上百家品牌供應商，將於11月22日起正式更名為「全電商」，明年商品數將挑戰50萬項，打造成為全聯千萬會員首選的電商平台。（全聯提供）全聯「隔日達」整合大潤發及上百家品牌供應商，將於11月22日起正式更名為「全電商」，明年商品數將挑戰50萬項，打造成為全聯千萬會員首選的電商平台。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯「隔日達」整合大潤發及上百家品牌供應商，將於11月22日起正式更名為「全電商」，明年商品數將挑戰50萬項，打造成為全聯千萬會員首選的電商平台。

全聯表示，自2022年7月啟動全聯「隔日達」服務以來，憑藉全聯在快消品價格上的優勢，積極拓展飲品、尿布、衛生紙、清潔用品等體積大、重量重的多元品類，並以「箱購0元免運送到家」的服務，主打省時、省力又方便的購物體驗，獲得會員歡迎，成功打入競爭激烈的網購市場。

2023年10月起，隨著大潤發量販商品的加入，平台突破原有快消品框架，進一步拓展小家電、餐廚用品、居家收納、美妝、保健、寵物及流行時尚等多元生活化商品，預計年底購物會員人數將突破70萬。

為了強化品牌形象，全聯「隔日達」將於22起更名為「全電商」，目前「全電商」商品數量已突破15萬項，12月1日起至明年5月31日，凡是新加入「全電商」且符合要求的廠商，可免費參與每月加碼活動，加入前6個月再額外贊助每月最高5萬福利點行銷金，2025年預計商品總數將突破50萬目標。

因應數十萬商品的搜尋效率及易用度，平台系統將持續優化，以確保全聯千萬會員在面對海量商品時，能夠快速搜尋到理想商品，搭配PX Pay/全支付等支付工具，提升購物體驗。

自11月22日起至12月31日，「全電商」祭出4重好康回饋消費者：活動期間每周六、日、一，單筆消費滿1500元折100元、使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1500元加碼送1000福利點（當日/單卡回饋上限1萬點福利點），最高回饋12.5%。

不限金額下單即享「訂單免費」抽獎機會，將贈送該筆訂單同等金額價值的福利點（每周抽出10名，單筆訂單回饋上限10萬福利點）。

新客首購享7折優惠（限指定單1商品優惠1次，最高折抵200元），完成首購加碼再送200元回購券（滿999元可折抵），最多現賺400元購物金，「全電商」網頁也將不定期埋藏尋寶圖示，點選圖示將獲得5折神秘折扣碼，輸入後可享滿200元折100元優惠。

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