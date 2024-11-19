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中國小販到演唱會門口「租借手機」月賺超過20萬元

2024/11/19 18:35

中國專門做租手機生意的小販稱，一個月就有人民幣5萬元的收入。（示意圖，路透）中國專門做租手機生意的小販稱，一個月就有人民幣5萬元的收入。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人看演唱會，除了現場欣賞之外，還會用手機紀錄下來，以後能好好回味。近日，有中國網友發現在演唱會現場「租借手機」，竟然成為意外的搶手生意，粉絲為了想拍到更清晰的照片，會花上人民幣好幾百塊租手機，專門用來看演唱會，甚至有人以此為生意，月收入能賺人民幣5萬元（約新台幣22.2萬元）。

綜合中國媒體報導，演唱會周邊除了租衣服、租包包，粉絲現在為了能更清楚的紀錄偶像，且能順利在場館傳照片，則會選擇租拍照清晰、訊號佳的手機，因此竄起了租手機生意，價格從人民幣幾十到上百元不等。

有一位專門做租手機生意的小販稱，他們1個月跑了10場演唱會，每場能賺人民幣4至5千（約新台幣1.7萬至2.2萬元），一個月就有人民幣5萬元的收入。

11月16日，在歌手汪蘇瀧的重慶演唱會附近，就有大批粉絲花好幾百塊租一部手機專門來看演唱會。當天有賣家帶了50台，也有70至80台的業者，都幾乎被預訂光，而他們當天則會穿上特製的透明口袋背心，上面裝著不同型號的手機，以方便粉絲挑選。有粉絲認為租手機的CP質相當高，因為花百元就能體驗動輒數千元的拍攝效果，可謂是非常值得。

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