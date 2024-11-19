外媒：儘管美政治擔憂 投資台積電別無選擇

儘管有地緣政治等風險，投資人仍有一定的動力投資台積電股票。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電作為全球最大、最先進的半導體生產商，是重要產業中最關鍵的公司之一，在美國新當選總統川普於明年1月20日就職典禮，投資人是否可以購買台積電股票？投資媒體The Motley Fool指出，儘管有美國政治擔憂，美國公司會繼續從台積電購買產品，原因有一個：他們別無選擇。

台積電處於地緣政治敏感現況，在半導體產業出現之前，中國就在一場政治鬥爭中將目標瞄準台積電。如今，這場爭端的影響到整個全球，因為大約三分之二的晶片生產都在台灣進行。根據半導體產業協會（SIA） 的一項研究，2020年美國晶片製造僅佔12% 左右，低於1990年的40%左右。

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台積電即將在亞利桑那州開設一家工廠，但該工廠的產量將佔該公司總產量的不到4%。國內產量可能不足以安撫希望讓美國恢復昔日製造的輝煌情景。

不從台灣購買 意味著美國在技術上落後

儘管有這些政治擔憂，美國公司可能會繼續從台積電購買產品，原因有一個：他們別無選擇。據SIA稱，台灣擁有約92%的最先進晶片晶圓產能。最先進的技術取決於這些晶片，包括許多所需的人工智慧 （AI）應用。因此，不從台灣購買就意味著美國在技術上落後。

其他公司可能只向政府提供有限的幫助。三星和英特爾正在美國建造晶圓廠，與台積電一樣，他們將依賴ASML最先進的極紫曝光機 （EUV）。然而，即使是擁有相同EUV機器的公司，台積電仍保持技術領先，這可能會迫使晶片公司和政府繼續與台積電打交道。

此外，提高產能是一個長達數年的過程。三星預計其位於德州的工廠要到2026年才會開始生產，而英特爾可能要到2027年或2028年才會開始在俄亥俄州生產晶片。

儘管有這些風險，投資人仍有一定動力投資台積電股票。2024年前9個月，台積電營收為630億美元，較2023 年同期飆升32%。這意味著該公司歸屬於股東的淨利潤為250億美元，較去年同期成長33%。

在利潤成長的情況下，台積電的本益比為30，低於其三大客戶蘋果、輝達和博通的本益比。儘管存在風險，但這可能會使該股票對一些投資者有吸引力。

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