台灣大: 每年斥資6.9億元投入AI研發

圖左起分別為台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、台灣大總經理林之晨、台灣大資訊長蔡祈岩。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今日在2024硬科技日活動展示5大AI技術、9大AI企業解決方案，並聚焦AI客服、資安防禦和企業協作3大領域。台灣大總經理林之晨表示， AI是大幅提升單位生產力、創造底層獲利的關鍵，台灣大擁有300人的AI研發團隊，每年投入6.9億元，透過「2024硬科技日」，將台灣大哥大已經成功測試，且落地執行的AI方案帶給企業，力助企業加速導入生成式AI應用，打造「降本增效」的成長引擎。

林之晨說，隨著全球進入為期20年的AI大週期，經濟與社會正在經歷前所未有的劇變，在這場國際競爭中，掌握領先AI技術的國家與企業將擁有主導優勢。台灣擁有半導體、伺服器、電腦及手機等硬體基礎設施，是這波「AI升級時代」的重要受惠者。但在軟體實力方面，台灣企業必須加速行動，在浪尖上把握AI紅利升級的關鍵契機，才能抓住更大且長期的商機，在這股AI浪潮乘風破浪。

請繼續往下閱讀...

林之晨說，台灣大集團年度投入研發經費將達6.9億元，持續壯大IT部門，超過300人團隊持續研發AI應用，推出AI客服、資安防駭、企業協作三大領域的9大AI企業解決方案。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，根據PwC 2024發布的第27屆全球企業領袖調查，高達 76% 的臺灣企業經營者關注AI趨勢；然而，臺灣的企業在過去一年中採用生成式 AI 的比例只有 14%，遠低於全球平均的 32%，這顯示出台灣企業領袖焦慮而苦於沒有找到切入點的困境，台灣大擁有以「AI2, Artificial Intelligence X Applicable Immediately，企業即刻AI升級」為架構的生成式AI解決方案，透過以5大AI硬科技打造9大智慧客服、資安防駭與企業協作應用。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸進一步指出，企業在導入AI經常面臨建置成本高昂、專業人才短缺及經驗不足等挑戰，「AI焦慮」成為現在企業的共同課題，台灣大以Telco+Tech策略，運用電信科技、大數據與千萬及用戶營運實務經驗，已為製造業、網際通訊及系統整合業、零售暨運輸及倉儲業等超過130家企業帶來創新驅動力，賦能企業開發新的應用場景與機會，加速企業在垂直技術的應用之上，橫向導入AI技術，建構自動化營運等新興商業模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法