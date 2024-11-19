晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣大: 每年斥資6.9億元投入AI研發

2024/11/19 18:22

圖左起分別為台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、台灣大總經理林之晨、台灣大資訊長蔡祈岩。（台灣大提供）圖左起分別為台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、台灣大總經理林之晨、台灣大資訊長蔡祈岩。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今日在2024硬科技日活動展示5大AI技術、9大AI企業解決方案，並聚焦AI客服、資安防禦和企業協作3大領域。台灣大總經理林之晨表示， AI是大幅提升單位生產力、創造底層獲利的關鍵，台灣大擁有300人的AI研發團隊，每年投入6.9億元，透過「2024硬科技日」，將台灣大哥大已經成功測試，且落地執行的AI方案帶給企業，力助企業加速導入生成式AI應用，打造「降本增效」的成長引擎。

林之晨說，隨著全球進入為期20年的AI大週期，經濟與社會正在經歷前所未有的劇變，在這場國際競爭中，掌握領先AI技術的國家與企業將擁有主導優勢。台灣擁有半導體、伺服器、電腦及手機等硬體基礎設施，是這波「AI升級時代」的重要受惠者。但在軟體實力方面，台灣企業必須加速行動，在浪尖上把握AI紅利升級的關鍵契機，才能抓住更大且長期的商機，在這股AI浪潮乘風破浪。

林之晨說，台灣大集團年度投入研發經費將達6.9億元，持續壯大IT部門，超過300人團隊持續研發AI應用，推出AI客服、資安防駭、企業協作三大領域的9大AI企業解決方案。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，根據PwC 2024發布的第27屆全球企業領袖調查，高達 76% 的臺灣企業經營者關注AI趨勢；然而，臺灣的企業在過去一年中採用生成式 AI 的比例只有 14%，遠低於全球平均的 32%，這顯示出台灣企業領袖焦慮而苦於沒有找到切入點的困境，台灣大擁有以「AI2, Artificial Intelligence X Applicable Immediately，企業即刻AI升級」為架構的生成式AI解決方案，透過以5大AI硬科技打造9大智慧客服、資安防駭與企業協作應用。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸進一步指出，企業在導入AI經常面臨建置成本高昂、專業人才短缺及經驗不足等挑戰，「AI焦慮」成為現在企業的共同課題，台灣大以Telco+Tech策略，運用電信科技、大數據與千萬及用戶營運實務經驗，已為製造業、網際通訊及系統整合業、零售暨運輸及倉儲業等超過130家企業帶來創新驅動力，賦能企業開發新的應用場景與機會，加速企業在垂直技術的應用之上，橫向導入AI技術，建構自動化營運等新興商業模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財