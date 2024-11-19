中信銀越南再設2辦事處 12國銀分行仍等越南官方點頭

金管會同意中信銀向越南主管機關申請設立平陽及海防2家代表人辦事處，加上既有的胡志明市分行及河內代表人辦事處，總計中信銀在越南將有1家分行及3家代表人辦事處。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布同意中信銀向越南主管機關申請設立平陽及海防2家代表人辦事處，加上既有的胡志明市分行及河內代表人辦事處，總計中信銀在越南將有1家分行及3家代表人辦事處。

銀行局副局長侯立洋指出，中信銀在越南已設有胡志明市分行及河內代表人辦事處，而此次申設的平陽辦事處，是目前越南重點經濟發展核心之一，也是台商設廠密集地方，和胡志明市同屬南越；而海防則是北越重要商港，距河內約102公里，兩者同屬北越。

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他表示，中信銀希望能進一步擴展業務，協助台商客戶的金融需求，因此規劃設立平陽及海防2家代表人辦事處，以提供當地客戶更為便捷的溝通據點。

不過，金管會在2005年7月4日同意中信銀的河內辦事處升格為分行，但未成功升格；目前國銀尚有12家越南分行申設已獲金管會同意，尚在等待越南主管機關核准。

金管會表示，目前計有15家銀行於在越南分別在胡志明市、河內、同奈等地，設有1家子銀行、12家分行及16家代表人辦事處。

根據金管會統計，國銀近三年在越南獲利：2022年稅前盈餘27.3億元、2023年51.1億元、今年1至9月則為45.3億元。

中信銀現已設有印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行，香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等12家分行及曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等7家代表人辦事處。

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