製造業Q3產值成長逾10％ 積體電路、電腦光學製品創新高

經濟部統計處指出，今年第3季製造業產值5兆167億元，較上年同季增加10.34%，連3季紅。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今發布，指出製造業今年第3季產值5兆167億元，較上年同季增加10.34%，連續3季正成長。其中，積體電路業、電腦電子產品及光學製品業均寫歷年單季新高。

統計處說明，主因是AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，激勵資訊電子產業生產動能強勁，加以消費性電子新品備貨需求增加。

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資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加18.11%，其中，積體電路業因AI與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工持續增產，產值攀升至1兆442億元，為歷年單季新高，年增25.34%。但面板及其組件業受大尺寸TFT-LCD面板需求走弱影響，產值1395億元，年減4.26%，抵銷部分增幅。

電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用商機擴展，帶動伺服器等產品增產，產值增加至5308億元，續創歷年單季新高，年增43.46%。

傳統產業方面，化學材料及肥料業、基本金屬業雖受全球景氣復甦步調緩慢，加上中國為主的海外化學品產能開出、低價進口鋼品影響，產量減少，但受惠產品價格上漲，推升產值分別年增5.06%、5.25%。

機械設備業則受惠新興科技應用擴展，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，產值年增1.39%。

汽車及其零件業產值年減11.16%，主因燃油小型轎車市場需求動能不佳，及汽車零件外銷訂單縮減，但電動轎車持續增產，抵銷部分減幅。

統計處補充，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第3季製造業生產指數98.95，較上年同季增加12.96%，連續3季正成長。

展望未來，統計處分析，全球經貿動能雖有地緣政治等不確定因素干擾，隨AI等新興科技應用拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等供應鏈需求暢旺，加上年終消費旺季備貨需求挹注，可望帶動我國製造業生產動能續呈成長。

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