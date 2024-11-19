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華安醫學治療糖尿病足潰瘍新藥 與台灣田邊製藥簽訂MOU

2024/11/19 18:01

華安醫學總經理陳翰民（左）與台灣田邊製藥董事長兼總經理沖藤健一（右）代表簽署合作意向書。（華安提供）華安醫學總經理陳翰民（左）與台灣田邊製藥董事長兼總經理沖藤健一（右）代表簽署合作意向書。（華安提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕華安醫學（6657）今（19）日公告，與日本田邊三菱製藥株式會社子公司-台灣田邊製藥，簽訂由華安研發的治療糖尿病足潰瘍新藥F703 DFU在台灣與東南亞（東協）商業化權利合作備忘錄（MOU），這是台灣少數生技公司與日本前10大藥廠共同新藥銷售與製造合作。

華安指出，根據東京證券交易所公布的田邊三菱製藥2022年（2021年4月~2022年3月）營業額高達3,859億日圓，因此田邊三菱製藥也成為全球前50大製藥企業，田邊三菱製藥業務以處方藥為主的醫藥品的製造和銷售，截至去年員工已超過6300人，業務遍布全球130多個國家。

華安表示，F703DFU用於治療糖尿病足潰瘍（DFU）新藥目前正在美國及台灣執行三期臨床試驗，公司除了預計明年上半年申請F703DFU歐盟三期臨床試驗外，美國及台灣執行的三期臨床試驗預計在明年收案完成及解盲，如果F703DFU解盲成功後，屆時可以先申請台灣藥證，後續公司將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣及東南亞的DFU市場。

此外，華安指出，公司研發的F705PD巴金森氏症口服藥已於10/4向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請執行人體一期臨床試驗審查，這是華安往退化性神經疾病的重大里程碑，因此公司預計明年第一季取得F705PD一期臨床試驗成果後，並且規劃在明年第二季提出F705PD二期臨床試驗申請案，接下來公司將陸續提出阿茲海默症、自閉症、創傷症候群的二期臨床試驗。

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