外資買盤回流 台幣勁揚1.11角收32.42元

新台幣勁揚1.11角，收32.42元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元漲多拉回，加上外資買盤大舉回流，新台幣兌美元匯率一開盤即升破32.5元關卡，盤中一度勁揚1.36角，最後收在32.42元，升值1.11角，匯價創逾1週新高，成交量15.255億美元。

台股則是隨美股反彈大漲302.26點，收在22848.8點，三大法人合計買超177.57億元。其中，外資買超106.52億元，呈現股匯雙漲局面。

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根據央行公布下午4點匯價，美元指數今日大跌0.32%，亞幣全面走揚，其中，台幣與韓元同步上漲0.35%，在亞幣中居冠，新幣升值0.34%、人民幣升0.03%、日圓升0.02%。

匯銀主管說，美元指數上周衝上107.07逾一年高點後，漲勢出現停滯，今日並有較大幅度拉回，使主要亞幣紛紛止跌回升，台幣也在反應美元回落以及外資熱錢回流下，一舉攻克32.5元關卡。

美元暫時拉回休息，台幣與主要亞幣有望鬆口氣，惟川普2.0效應持續發酵，聯準會降息路徑可能修正下，美元具強勁支撐，後續台幣能否持續走揚，除觀察台股走勢與外資動向外，還是要看美元臉色。

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