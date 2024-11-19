台灣大總經理林之晨：沒有台灣 就沒有AI

圖中為台灣大總經理林之晨。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大總經理林之晨表示，全球發展AI，而台灣有晶片、伺服器、甚至接下來液冷相關科技，而整個AI生態系裡，若一個小小零組件缺料，可能整串供應鏈都會停下來，所以在全世界AI發展的路途上，可以說「沒有台灣、就沒有AI」。

身為APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表的林之晨，剛自秘魯返台，今日出席台灣大哥大舉行的「2024硬科技日」活動。

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就美國總統川普上任後，台灣局勢如何，林之晨分析，川普的眾多發言，其實是為流量、聲量，不過，觀察他第一任政策執行，是有條不紊、按部就班，顯示川普清楚知道用怎麼樣的工具，可以一步一步去達到戰略目標，且團隊執行也不會太躁進，並堅定地完成，而未來四年，川普團隊最重要的任務，就是要讓美國再次重返榮耀，以及如何縮減赤字。

林之晨指出，在很多國際關係方面，可以預期川普會延續第一任，因此台灣科技業都多有所準備，並有充分理解，包括China plus one、台灣plus one、製造業移到美國友好國家等，事實上，川普上一任總統期間，對世界秩序帶來的重構，仔細觀察，台灣是最大的受益者，也造就台灣今天的地位，預期川普在未來4年任期中，情況不會有多大的改變，台灣距離美國的核心利益不會太遠。

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