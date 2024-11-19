前中油董事長退休感言曝光 七絕詩藏「輕油」引遐想

前中油董事長李順欽的退休感言。（取自石油通訊）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油於11月4日舉行董總佈達典禮，石油工會理事長陳嘉麟特別在公開場合劍指經濟部「重電輕油」，經濟部也出面滅火，強調油電手心手背都是肉；不過，前董事李順欽的退休感言在最新的石油通訊曝光，他以一首七絕告別中油，特別提到「輕」、「油」耐人尋味。

布達典禮的風波在於卸任董事長李順欽未出席，在陳嘉麟致詞時，直接爆料李是未被通知新人事安排，看報導才得知，工會更替李打抱不平，經濟部應該可以做得更完善；經濟部當時也火速澄清，部長郭智輝是在接待外賓要務在身，因此由連錦漳代表出席，經濟部也感謝李順欽多年來為中油努力。

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外界當時只拿到李順欽部分感言，而在最新的石油通訊全文刊出，文采絕佳的李順欽以自己寫的七絕道謝，但特別用引號把「輕」、「油」二字註明，外界看來是意有所指、耐人尋味。

不過，李本身也是輕油廠出身，他的感言當中，也說五輕的日子是在中油最難忘的時光，輕油二字也有雙關。

李順欽全文退休感言如下:

天下沒有不散的宴席，順欽已自中油舞台謝幕，謝謝各位主管同仁長期以來的支持、指導與協助，半世紀日子在中油度過，經歷艱難、留下美好。

其中五輕14年又是我油人生涯中最值得回憶的一程，將近7年的董總任期是我壓力與責任最重的階段，三接公投一役，幸得助於外部專家學者、公司內部團隊及各相關主管同仁者甚多，終達成了不可能的任務，諸位情義、長在我心。

面對淨零永續，轉型很不容易，需要大家齊心協力共同努力。期盼未來在方董事長與張總經理卓越領導下，「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」。

言有盡，而意無窮，最終以一首七絕，作為油人生涯落幕寫照:

人間有味是「輕」歡

一生歲月「油」子吟

悲欣交集俱往矣

留予他年說夢痕

敬祝

平安健康幸福美滿

各位

珍重再見

李順欽

13年11月3日

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