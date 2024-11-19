晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

前中油董事長退休感言曝光 七絕詩藏「輕油」引遐想

2024/11/19 17:56

前中油董事長李順欽的退休感言。（取自石油通訊）前中油董事長李順欽的退休感言。（取自石油通訊）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油於11月4日舉行董總佈達典禮，石油工會理事長陳嘉麟特別在公開場合劍指經濟部「重電輕油」，經濟部也出面滅火，強調油電手心手背都是肉；不過，前董事李順欽的退休感言在最新的石油通訊曝光，他以一首七絕告別中油，特別提到「輕」、「油」耐人尋味。

布達典禮的風波在於卸任董事長李順欽未出席，在陳嘉麟致詞時，直接爆料李是未被通知新人事安排，看報導才得知，工會更替李打抱不平，經濟部應該可以做得更完善；經濟部當時也火速澄清，部長郭智輝是在接待外賓要務在身，因此由連錦漳代表出席，經濟部也感謝李順欽多年來為中油努力。

外界當時只拿到李順欽部分感言，而在最新的石油通訊全文刊出，文采絕佳的李順欽以自己寫的七絕道謝，但特別用引號把「輕」、「油」二字註明，外界看來是意有所指、耐人尋味。

不過，李本身也是輕油廠出身，他的感言當中，也說五輕的日子是在中油最難忘的時光，輕油二字也有雙關。

李順欽全文退休感言如下:

天下沒有不散的宴席，順欽已自中油舞台謝幕，謝謝各位主管同仁長期以來的支持、指導與協助，半世紀日子在中油度過，經歷艱難、留下美好。

其中五輕14年又是我油人生涯中最值得回憶的一程，將近7年的董總任期是我壓力與責任最重的階段，三接公投一役，幸得助於外部專家學者、公司內部團隊及各相關主管同仁者甚多，終達成了不可能的任務，諸位情義、長在我心。

面對淨零永續，轉型很不容易，需要大家齊心協力共同努力。期盼未來在方董事長與張總經理卓越領導下，「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」。

言有盡，而意無窮，最終以一首七絕，作為油人生涯落幕寫照:

人間有味是「輕」歡

一生歲月「油」子吟

悲欣交集俱往矣

留予他年說夢痕

敬祝

平安健康幸福美滿

各位

珍重再見

李順欽

13年11月3日

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財